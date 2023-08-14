مشروم بانية حار

نقدم إليكِ طريقة تحضير المشروم البانيه الحار لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كيلو مشروم
فص ثوم مفروم..
عصير 3 ليمونات.
ملح وفلفل حسب الرغبة.
شطة حسب الرغبة.
فلفل أحمر حار.
زيت للقلي.
1/2 كوب دقيق ذرة.
1/2 كوب بقسماط.
طريقة التحضير
- يخلط الثوم مع عصير الليمون والملح والفلفل والشطة ويترك الخليط لمدة 15 دقيقة ويصفى الخليط السابق من الثوم.
- تدهن قطع المشروم بالتتبيلة بالفرشاة ويخلط دقيق الذرة مع البقسماط وتغطى به قطع المشروم ويسخن الزيت في مقلاة ويحمر المشروم حتى يصبح ذهبي اللون ويصبح جاهزا للتقديم.
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