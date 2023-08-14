مشروم بانية حار

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير المشروم البانيه الحار لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو مشروم

فص ثوم مفروم..

عصير 3 ليمونات.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

شطة حسب الرغبة.

فلفل أحمر حار.

زيت للقلي.

1/2 كوب دقيق ذرة.

1/2 كوب بقسماط.