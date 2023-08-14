  • Alwasat News
Atwasat

سلطة بطاطا بالزبادي والثوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 02:27 مساء
سلطة بطاطا بالزبادي والثوم
زيني سفرة غداء اليوم بطبق سلطة من البطاطا بصوص الزبادي والثوم (الإنترنت)
alwasat radio

زيني سفرة غداء اليوم بطبق سلطة من البطاطا بصوص الزبادي والثوم تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 حبة بطاطا مسلوقة ومقطعة مكعبات.
عود بصل اخضر مفروم.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
فص ثوم مهروس.
1/2 كوب زبادي.
ملح وفلفل.

طريقة التحضير
- قومي بفرم البطاطا المسلوقة مكعبات متوسطة الحجم وضعيها في طبق ثم اخلطي الزبادي مع الملح وعصير الليمون والفلفل الأسود والثوم المهروس.

- أضيفي المزيج فوق البطاطا وقلبي حتى تتجانس المكونات، ثم أضيفي البصل الأخضر المفروم على وجه الطبق وقدميها دافئة أو باردة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة

عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة
اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام المحكمة

اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام ...
جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء

جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب «ثريدز» بالـ«جبان»

زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب ...
عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر

عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟

«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟
«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة

«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة
كاريكاتير خيري - باتيلي

كاريكاتير خيري - باتيلي
من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟

من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟
تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض

تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع عن الانتخابات

السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات ...
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
لحم مفروم مشوي بالبقسماط
لحم مفروم مشوي بالبقسماط
سلطة بطاطا بالزبادي والثوم
سلطة بطاطا بالزبادي والثوم
مشروم بانية حار
مشروم بانية حار
سوشي دجاج بالأفوكادو
سوشي دجاج بالأفوكادو
لازانيا رول بالدجاج
لازانيا رول بالدجاج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني
مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني...
موكا مثلجة بالشوكولاتة
موكا مثلجة بالشوكولاتة...
فاهيتا لحم بالفلفل والأفوكادو
فاهيتا لحم بالفلفل والأفوكادو...
بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا
بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا...
سلطة الأرز بالتونة والبنجر
سلطة الأرز بالتونة والبنجر...
المزيد
كفتة عدس
كفتة عدس...
دجاج بالبروكلي
دجاج بالبروكلي...
معكرونة بالمشروم والريحان
معكرونة بالمشروم والريحان...
لازانيا رول بالدجاج
لازانيا رول بالدجاج...
سوشي دجاج بالأفوكادو
سوشي دجاج بالأفوكادو...
المزيد