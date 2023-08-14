سلطة بطاطا بالزبادي والثوم

زيني سفرة غداء اليوم بطبق سلطة من البطاطا بصوص الزبادي والثوم تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 حبة بطاطا مسلوقة ومقطعة مكعبات.
عود بصل اخضر مفروم.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
فص ثوم مهروس.
1/2 كوب زبادي.
ملح وفلفل.
طريقة التحضير
- قومي بفرم البطاطا المسلوقة مكعبات متوسطة الحجم وضعيها في طبق ثم اخلطي الزبادي مع الملح وعصير الليمون والفلفل الأسود والثوم المهروس.
- أضيفي المزيج فوق البطاطا وقلبي حتى تتجانس المكونات، ثم أضيفي البصل الأخضر المفروم على وجه الطبق وقدميها دافئة أو باردة.
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