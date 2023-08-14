سلطة بطاطا بالزبادي والثوم

القاهرة - بوابة الوسط

زيني سفرة غداء اليوم بطبق سلطة من البطاطا بصوص الزبادي والثوم تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة بطاطا مسلوقة ومقطعة مكعبات.

عود بصل اخضر مفروم.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

فص ثوم مهروس.

1/2 كوب زبادي.

ملح وفلفل.

طريقة التحضير

- قومي بفرم البطاطا المسلوقة مكعبات متوسطة الحجم وضعيها في طبق ثم اخلطي الزبادي مع الملح وعصير الليمون والفلفل الأسود والثوم المهروس.

- أضيفي المزيج فوق البطاطا وقلبي حتى تتجانس المكونات، ثم أضيفي البصل الأخضر المفروم على وجه الطبق وقدميها دافئة أو باردة.