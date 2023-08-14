كمبوت التوت في خطوات بسيطة

اخترنا لكِ طريقة تحضير كمبوت التوت البرى بأسهل طريقة، فقط اتبعي خطوات ومكونات الوصفة وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
- رشة ملح.
- 1/2 كوب من شراب القيقب.
- ملعقة عصير ليمون.
- 3 أكواب من التوت المجمد.
- ملعقة حبهان مطحون.
طريقة التحضير
- في قدر متوسط على نار متوسطة ضعي التوت.
- ثم أضيفي الحبهان المطحون والملح وشراب القيقب.
- حركي التوت مع الإضافات حتى يبدأ الخليط في الغليان.
- اخفضي النار وأضيفي عصير الليمون، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة حتى يصبح طريا، واحفظيه في برطمان محكم الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام.
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