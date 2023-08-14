كمبوت التوت في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

اخترنا لكِ طريقة تحضير كمبوت التوت البرى بأسهل طريقة، فقط اتبعي خطوات ومكونات الوصفة وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

- رشة ملح.

- 1/2 كوب من شراب القيقب.

- ملعقة عصير ليمون.

- 3 أكواب من التوت المجمد.

- ملعقة حبهان مطحون.