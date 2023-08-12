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كفتة القمح والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 12:50 مساء
كفتة القمح والمعدنوس
كفتة القمح وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من كفتة الأرز والبطاطا المسلوقة (الإنترنت)
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كفتة القمح وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من كفتة الأرز والبطاطا المسلوقة والقمح والدقيق والمعدنوس والكزبرة والبصل والثوم. شهية ولذيذة. تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
500 غرام قمح منقوع ومصفى
كوب: أرز منقوع ومصفى - زيت نباتي للقلي
¼ كوب دقيق
2 حبة: بصل مفرومة ناعمة - بطاطا مسلوقة
¾ حزمة مفرومة: معدنوس - كزبرة
3 فصوص ثوم مهروس
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا - كزبرة جافة - السبع بهارات - بيكينغ باودر

لتحضير الصلصة:
2 حبة طماطم مقطعة
حبة: بصل مقطع - فلفل
1.5 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
3 فصوص ثوم مهروس
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - كزبرة جافة
½ كوب ماء

طريقة التحضير
- نضع الأرز في محضرة الطعام الكهربائية، ونضيف إليه القمح والبطاطا والدقيق والمعدنوس والكزبرة والبصل والثوم والملح والفلفل والبابريكا والكزبرة الجافة والسبع بهارات والبيكينغ باودر، ونطحنها جيدا، حتى نحصل على عجينة متجانسة قابلة للتشكيل، ثم نشكلها كرات متساوية في الحجم.

- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة، ونضيف الكرات المحضرة، ونتركها تتحمر لـ10 دقائق مع التقليب، حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نضعها على مناديل ورقية، لامتصاص الزيت الزائد.

- نحضر الصلصة بوضع جميع مكوناتها في الخلاط الكهربائي، حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نسكبها في وعاء على نار متوسطة، ونتركها تتسبك لـ15 دقيقة، ثم ننزل الكرات المحمرة فيها، ونتركها 5 دقائق، حتى تتشرب الكرات الصلصة، وتقدم ساخنة.

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