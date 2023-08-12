دجاج بالبطاطا والبروكلي

القاهرة - بوابة الوسط

الدجاج المحشي بالخضار وصفة مميزة، وتحضر بطريقة بسيطة وسهلة من الدجاج المتبل بالبهارات ومحشي بالخضار مثل البطاطا والجزر والبصل والبروكلي والفلفل. تعرفي على طريقة التحضير معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «لهن».

المكونات

دجاجة بوزن 2 كيلوغرام

2 حبة مقطعة قطعا متوسطة الحجم: بطاطا مكعبات - بصل - جزر- فلفل أخضر

350 غرام بروكلي مقطع

½ كوب ماء

3 ورقات غار

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا

لتحضير تتبيلة الدجاج: 2 ملعقة كبيرة من الكاتشب - الحليب - زيت نباتي

ملعقة كبيرة ماسترد

ملعقة صغيرة: بابريكا - بهارات مشكلة - هيل مطحون

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - زنجبيل

طريقة التحضير

- نخلط مكونات التتبيلة معاً، ثم نتبل بها الدجاجة من الداخل والخارج، ونغلفها بالنايلون، ونتركها بالثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، حتى تتشرب الدجاجة النكهات.

- بعد انقضاء الوقت المحدد، نخلط في وعاء آخر الخضار معاً (البطاطا والبصل والجزر و الفلفل والبروكلي)، ونضيف إليه الملح والفلفل والبابريكا وزيت الزيتون، ونقلب جيداً.

- نحشي الدجاجة بالخضار، ونخيطها، ونربط فخذي الدجاج معاً، ثم نسكب ما تبقى من الخضار في صينية، ونضيف إليه ورق الغار والماء، ونضع الدجاجة فوقه، وندهنها بما تبقى من التتبيلة.

- نغلفها بورق القصدير، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ1.5 ساعة، حتى تمام الاستواء، ثم نضعها في طبق التقديم، وننزع الخيوط، لتصبح جاهزة للتقديم.