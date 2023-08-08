مولتن كيك كالمطاعم

القاهرة - بوابة الوسط

أبدعي في وصفاتك وحضري المولتن كيك بطريقة المطاعم وقدميها بالآيس كريم واستمتعي بمذاقها الشهي مع أسرتك وذلك وفقا لموقع «هي».

المكونات

100 غرام زبدة بحرارة الغرفة.

100غرام دقيق منخول.

أيس كريم الفانيلا.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيلا.

100 غرام شوكولاتة داكنة مفرومة.

180 غرام سكر بني.