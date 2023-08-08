مولتن كيك كالمطاعم...

أبدعي في وصفاتك وحضري المولتن كيك بطريقة المطاعم وقدميها بالآيس كريم واستمتعي بمذاقها الشهي مع أسرتك وذلك وفقا لموقع «هي».
المكونات
100 غرام زبدة بحرارة الغرفة.
100غرام دقيق منخول.
أيس كريم الفانيلا.
3 بيضات.
ملعقة صغيرة فانيلا.
100 غرام شوكولاتة داكنة مفرومة.
180 غرام سكر بني.
طريقة التحضير
- سخني الفرن على حرارة 180 درجة وجهزي أطباقا صغيرة للفرن وادهنيها بالقليل من الزبدة وضعيها في صينية الفرن.
- سخني الزبدة والشوكولاتة المفرومة في حمام مائي على النار حتى تطرى ويصبح المزيج ناعما وحركي حتى تتجانس ثم اتركيها لمدة عشر دقائق حتى تبرد.
- أخفقي السكر والبيض والفانيلا بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعما ومتجانسا ثم أضيفي الدقيق واخلطي جيدا.
- أضيفي الشوكولاتة والزبدة المذابة للخليط وحركي بواسطة ملعقة بخفة حتى تمتزج المكونات.
- وزعي المزيج في الأطباق المدهونة بالزبدة وضعي القليل من الماء في الصينية وأدخلي الصينية بالأطباق للفرن لمدة 12 دقيقة.
- أخرجي الصينية من الفرن وأزيلي بواسطة سكين رفيعة الأطراف في كل طبق لتسهيل قلب الطبق.
- اقلبي الأطباق في أطباق التقديم وزيني بالكريمة وقدميها ساخنة.
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