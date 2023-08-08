خبز بالحليب المكثف

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة سهلة لتحضير الخبز بالحليب المكثف هش وخفيف، قدميه لعائلتك على مائدة الفطور مع فنجان الشاي بالحليب وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 ملعقة زبدة.

1/4 كوب حليب مكثف.

2 كوب دقيق.

حبة بيض.

2 ملعقة قشطة.

رشة ملح.

1/4 كوب حليب دافئ.

1/4 كوب ماء.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة سكر.