خبز بالحليب المكثف...

طريقة سهلة لتحضير الخبز بالحليب المكثف هش وخفيف، قدميه لعائلتك على مائدة الفطور مع فنجان الشاي بالحليب وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 ملعقة زبدة.
1/4 كوب حليب مكثف.
2 كوب دقيق.
حبة بيض.
2 ملعقة قشطة.
رشة ملح.
1/4 كوب حليب دافئ.
1/4 كوب ماء.
ملعقة كبيرة خميرة.
2 ملعقة سكر.
طريقة التحضير
- ضعي في وعاء كلا من الحليب والماء والسكر والخميرة والحليب المكثف المحلى وحركي.
- ثم أضيفي البيضة والدقيق ورشة ملح وجمعي المكونات معا وغطي العجينة واتركيها ترتاح 15 دقيقة.
- قومي بعجن العجينة وأضيفي القشطة واعجني جيدا لمدة 15 دقيقة حتى تصبح مطاطية وغطي العجينة واتركيها ترتاح مرة أخرى 60 دقيقة ليتضاعف حجمها.
- ثم قومي بتقطيع العجينة لثلاث قطع وغطيها واتركيها ترتاح 5 دقائق ثم اخلطي في وعاء كلا من ربع كوب الحليب المكثف والزبدة المذابة وادهني ثلاثة قوالب فويل بالمزيج.
- ثم مدي كل قطعة عجين ولفيها رول ثم قطعيها وضعيها في القالب وغطيها ليتضاعف حجمها.
- قومي بتحمية الفرن على حرارة متوسطة وضعي القوالب فيها لحوالي 30 دقيقة حتى تصبح ذهبية وأخرجي الخبز من الفرن وأسقه ببقية مزيج الحليب المكثف والزبدة وبذلك يكون جاهزا.
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