كبة الأرز والمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير كبة الأرز الشهية مع اللحم المفروم لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقاً لموقع «شهية».

المكونات

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 حبة بصل مقطع ناعم

500 غرام لحم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة 7 بهارات

1/4 ملعقة صغيرة قرفة بودرة

100 جرام صنوبر مقلي

3 كوب أرز

2 حبة بيض

1/2 كوب بقسماط

ماء حسب الحاجة