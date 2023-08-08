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كبة الأرز والمفروم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 11:20 صباحا
كبة الأرز والمفروم
تعرفي معنا على طريقة تحضير كبة الأرز الشهية مع اللحم المفروم لتعديها في مطبخك (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير كبة الأرز الشهية مع اللحم المفروم لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقاً لموقع «شهية».
المكونات
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 حبة بصل مقطع ناعم
500 غرام لحم مفروم
ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة 7 بهارات
1/4 ملعقة صغيرة قرفة بودرة
100 جرام صنوبر مقلي
3 كوب أرز
2 حبة بيض
1/2 كوب بقسماط
ماء حسب الحاجة

طريقة التحضير
- تخلط كل المقادير معاً ويضاف ماء حسب الحاجة تمرر العجينة في فرامة اللحم مرة واحدة وتخلط حتى تتماسك.
- تقطع العجينة إلى كرات صغيرة وتصبح جاهزة لتُحشى.
- في قدر، يشوح البصل مع الزبدة حتى يصبح شفافاً.
- يضاف اللحم ويطبخ لـ3-5 دقائق، يرفع عن النار وتضاف التوابل، تعدل النكهة وتوضع جانباً لتبرد
قبل الحشي يضاف الصنوبر.
- تفتح العجينة بالإصبع وتشكل على شكل أسطوانة صغيرة وتحشى الكبة بـ2 ملعقة صغيرة من الحشوة ثم يغلق الرأس، والآن الكبة جاهزة لتطبخ.
- تغمس الكبة في خليط البيض وبقسماط ثم تقلى الكبة بزيت نباتي غزير حتى يصبح لونها ذهبياً فاتحاً وتنضج تماماً وتصبح جاهزة للتقديم.

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