حضري بريوش على الطريقة الفرنسية في دقائق معدودة...

هل تعلمين أن خبز البريوش من أشهر المعجنات الفرنسية المناسبة للجميع، لأنه بإمكانك تحضيرها بمكونات ذات السعرات الحرارية المنخفضة، وسيقبل عليها جميع أفراد عائلتك تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقاً لموقع «شملولة».
المكونات
ملعقة صغيرة ملح
100 غرام زبدة
2 حبة بيض
1/2 ملعقة صغيرة خميرة
3/4 كوب حليب دافئ
صفار بيض مخفوق
500 غرام دقيق
ملعقة صغيرة فانيليا
سكر حسب الرغبة
طريقة التحضير
- اخلطي كل من الدقيق والملح والفانيليا والخميرة والسكر والبيض والحليب.
- في العجانة الكهربائية، اعجني المكونات على سرعة متوسطة حتى تتجانس.
- ثم أضيفي الزبدة واخلطي من جديد للحصول على عجينة متجانسة وفي وعاء مرشوش بالدقيق ضعي كرة العجين وغطيها بالنايلون.
- ثم اتركي العجينة جانباً لحوالي الساعة حتى يتضاعف حجمها.
- على سطح مرشوش بالدقيق وضعي العجينة ورشي عليها الدقيق ثم بيديك قومي بالضغط عليها قليلاً من كافة الجوانب وشكليها طولياً بطريقة بيضاوية.
- ثم ضعي العجينة في قالب خبز أو مستطيل الشكل وادهني العجين بالبيض المخفوق.
- غطي العجينة واتركيها على حرارة الغرفة لساعة إضافية حتى يتضاعف حجمها.
- حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وادهني العجينة من جديد بالبيض.
- رشي على العجينة السكر، وأدخلي العجينة إلى الفرن 35 دقيقة أو حتى تنضج وتصبح ذهبيّة اللون، اتركي الخبز حتي يبرد وابدأي في تقطيعه .
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