حضري بريوش على الطريقة الفرنسية في دقائق معدودة

القاهرة - بوابة الوسط

هل تعلمين أن خبز البريوش من أشهر المعجنات الفرنسية المناسبة للجميع، لأنه بإمكانك تحضيرها بمكونات ذات السعرات الحرارية المنخفضة، وسيقبل عليها جميع أفراد عائلتك تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقاً لموقع «شملولة».

المكونات

ملعقة صغيرة ملح

100 غرام زبدة

2 حبة بيض

1/2 ملعقة صغيرة خميرة

3/4 كوب حليب دافئ

صفار بيض مخفوق

500 غرام دقيق

ملعقة صغيرة فانيليا

سكر حسب الرغبة