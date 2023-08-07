فتوش الباذنجان بالنعناع

القاهرة - بوابة الوسط

فتوش الباذنجان من الوجبات الشهية التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، تعمل على بناء الجسم وتقويته، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا بسهولة وأعديها في مطبخك لعائلتك من صنع يديكِ، وذلك وفقاً لموقع «فتافيت».

المكونات

رغيف خبز محمص ومقطع مكعبات

8 ملاعق زيت زيتون

ملعقة صغيرة سماق

15 حبة طماطم مقطعة أنصاف

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/4 كيلو جبن الشلل

كوب أوراق البقلة

1/2 كوب نعناع

حبة خس مقطعة

كوب خيار مقطع

3 حبات بصل أخضر

2 ملعقة كبيرة عصير حامض

رشة ملح

3 حبات ثوم