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فتوش الباذنجان بالنعناع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 01:39 مساء
فتوش الباذنجان بالنعناع
فتوش الباذنجان من الوجبات الشهية التي تحتوى على قيمة غذائية كبيرة (الإنترنت)
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فتوش الباذنجان من الوجبات الشهية التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، تعمل على بناء الجسم وتقويته، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا بسهولة وأعديها في مطبخك لعائلتك من صنع يديكِ، وذلك وفقاً لموقع «فتافيت».
المكونات
 رغيف خبز محمص ومقطع مكعبات
8 ملاعق زيت زيتون
ملعقة صغيرة سماق
15 حبة طماطم مقطعة أنصاف
1/4 كوب بقدونس مفروم
1/4 كيلو جبن الشلل
كوب أوراق البقلة
1/2 كوب نعناع
حبة خس مقطعة
كوب خيار مقطع
3 حبات بصل أخضر
2 ملعقة كبيرة عصير حامض
رشة ملح
3 حبات ثوم

طريقة التحضير
- قومي بغسل الباذنجان وقشريه ثم قطعيه مكعبات متوسطة الحجم ورشي عليه القليل من الملح واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم صفى الماء منه ثم اقليه وبعدها صفيه جيداً للتخلّص من زيت القلي إلى حين الاستعمال.
- ثم قومي بغسل الخضراوات وصفيها جيداً من الماء وضعيه جانباً لحين التقديم.
- قومي بخلط الثوم المفروم مع الملح وزيت الزيتون ودبس الرمان وعصير الليمون بالخلاط حتى يتجانس.
وقومي بتبيل الخضراوات بنصف كمية الصلصة وتبلي الباذنجان المقلي بالكمية الباقية.
- اسكبي الخضراوات المتبلة، وزيني الطبق بقطع الباذنجان مع الصلصة الباقية، ثم ضعي جبنة الشلل على وجه الطبق إلى جانب الخبز المحمص وزينيه بالسماق.
 

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