بيتزا دجاج حارة من المطبخ الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الإيطالي اخترنا لكِ طريقة تحضير بيتزا الدجاج بالتتبيلة الحارة، قدميها كعشاء خفيف لعائلتك وفقاً لموقع «شهية».

المكونات

1 1/2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة زيت نباتي

حبة بيض مخفوقة

1/2 ملعقة خميرة فورية

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة حليب

صدر دجاج مقطع مكعبات

ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

ملعقة صغيرة فلفل أسود

حبة بيض

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب دقيق

1/2 كوب جبن موتزاريلا

1/2 كوب صلصة بيتزا

1/2 كوب فلفل رومي

مقادير الصلصة الحارة

1/4 ملعقة ثوم بودر

1/2 ملعقة كبيرة صلصة حارة

1/2 ملعقة كبيرة فلفل حار

2 ملعقة كبيرة عسل ابيض

1/4 كوب مايونيز

1/4 كوب كاتشب