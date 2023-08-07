بيتزا دجاج حارة من المطبخ الإيطالي...

من المطبخ الإيطالي اخترنا لكِ طريقة تحضير بيتزا الدجاج بالتتبيلة الحارة، قدميها كعشاء خفيف لعائلتك وفقاً لموقع «شهية».
المكونات
1 1/2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة زيت نباتي
حبة بيض مخفوقة
1/2 ملعقة خميرة فورية
2 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة حليب
صدر دجاج مقطع مكعبات
ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
ملعقة صغيرة فلفل أسود
حبة بيض
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة ملح
1/2 كوب زيت نباتي
1/2 كوب دقيق
1/2 كوب جبن موتزاريلا
1/2 كوب صلصة بيتزا
1/2 كوب فلفل رومي
مقادير الصلصة الحارة
1/4 ملعقة ثوم بودر
1/2 ملعقة كبيرة صلصة حارة
1/2 ملعقة كبيرة فلفل حار
2 ملعقة كبيرة عسل ابيض
1/4 كوب مايونيز
1/4 كوب كاتشب
طريقة التحضير
- اخلطي السكر والخميرة والقليل من الماء في وعاء واتركي الوعاء جانباً حتى تتفاعل المكونات.
- قومي بإضافة الدقيق إلى المزيج السابق، ثم أضيفي الزيت والملح والحليب واخلطي المزيج حتى تحصلي على عجينة ناعمة ثم غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 50 دقيقة
- ثم قومي بوضع البيض والفلفل الأسود والفلفل الأحمر وبودرة البصل والملح والدجاج في وعاء وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.
- قومي بتغطية الوعاء وضعيه في الثلاجة حتى يتشرّب الدجاج التتبيلة.
- في قدر على نار متوسطة سخني الزيت ثم اغمسي الدجاج بالدقيق، واقليه في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون، وفي صينية فرن افردي عجينة البيتزا ثم أضيفي صلصة البيتزا والفلفل الرومي ووزعي الدجاج وجبن الموزاريلا.
- ثم قومي بتحمية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وادخلي الصينية إلى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.
- قومي بوضع الكاتشاب والمايونيز والعسل والصلصة الحارة والثوم البودرة والفلفل الأحمر في وعاء، واخلطي المكونات جيداً واخرجي الصينية من الفرن وزينيها بالصوص ثم قدميها.
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