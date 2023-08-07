مجدرة لبنانية...

من المطبخ اللبناني اخترنا لكِ طريقة تحضير المجدرة بالبرغل وصفة سريعة وسهلة مناسبة للدايت والنباتيين، تعلمي الطريقة معنا واعّديها في مطبخك بسهولة وفقاً لموقع «الجميلة».
المكونات
ملعقة كمون
2 كوب ماء
4 حبّات، كبيرة بصل
ملح وفلفل
كوب برغل خشن
كوب + فنجان قهوة واحد زيت زيتون
1/2 كوب عدس
طريقة التحضير
- أغسلي العدس وضعيه في قدر على النار ضعي كوباً من الماء واتركي المزيج حتى يغلي وتنضج حبّات العدس.
- أغسلي البرغل وصفّيه جيداً وضعي البرغل في القدر فوق العدس.
- نكّهي بالملح والكمون والفلفل الأسود أسكبي كوب الماء المتبقي أو أقل من كوب بحسب الكمية اللازمة لتغطية المزيج.
- قشّري البصل وقطّعيه إلى شرائح.
- في مقلاة، حمّي كوباً من الزيت وقلّي البصل حتى يذبل، وعندما تنضج المجدرة وينشف ماؤها، ضعي القليل من كمية البصل المقلي.
- اسكبي كمية الزيت المتبقية ثم حرّكي المزيج بروية بواسطة معلقة خشبيّة.
- اسكبي المجدرة في طبق التقديم وزيّني الطبق بالبصل المتبقي وقدميه.
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