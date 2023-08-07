مجدرة لبنانية

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ اللبناني اخترنا لكِ طريقة تحضير المجدرة بالبرغل وصفة سريعة وسهلة مناسبة للدايت والنباتيين، تعلمي الطريقة معنا واعّديها في مطبخك بسهولة وفقاً لموقع «الجميلة».

المكونات

ملعقة كمون

2 كوب ماء

4 حبّات، كبيرة بصل

ملح وفلفل

كوب برغل خشن

كوب + فنجان قهوة واحد زيت زيتون

1/2 كوب عدس