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بانيه الدجاج بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 03:12 مساء
بانيه الدجاج بالشوفان
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بطريقة سريعة وصحية حضري صدور الدجاج البانيه بتتبيلة سهلة بالشوفان، وقدميها ساخنة بجانب الصوص المفضل لكِ، وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
500 غرام صدور دجاج
ملح وفلفل
كوب زبادي
بصل بودر
ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
كوب دقيق
كوب شوفان
ثوم بودر

طريقة التحضير
- في وعاء عميق، اخلطي نصف كمية الزبادي مع الملح والثوم والفلفل الأسود والزنجبيل، ثم اضيفي الدجاج، واتركي الخليط ليلة كاملة فى الثلاجة.
- ازيلي الدجاج من التتبيلة، واغمسيه بالدقيق، ثم ازيلي الدقيق الزائد، واغمسي الدجاج في الزبادي المخفوق، ثم في الشوفان.
- صفي الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة، وادخليها الفرن 20 دقيقة على حرارة 180 مئوية، حتى ينضج الدجاج، ويصبح جاهزا للتقديم.

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