بانيه الدجاج بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

بطريقة سريعة وصحية حضري صدور الدجاج البانيه بتتبيلة سهلة بالشوفان، وقدميها ساخنة بجانب الصوص المفضل لكِ، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

500 غرام صدور دجاج

ملح وفلفل

كوب زبادي

بصل بودر

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

كوب دقيق

كوب شوفان

ثوم بودر