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كوكيز الفول السوداني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 10:58 صباحا
كوكيز الفول السوداني
بمكونات بسيطة حضري كوكيز الفول السوداني واستمتعي بحلي صحية مناسبة للدايت (الإنترنت)
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بمكونات بسيطة حضري كوكيز الفول السوداني الصحي واستمتعي بحلي صحية مناسبة للدايت قليلة السعرات الحرارية وفقاً لموقع «فتافيت».
المكونات
كوب زبدة فول سوداني
حبة بيض
كوب سكر
طريقة التحضير
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 175 مئوية.
ثم قومي بتجهيز صينية الكوكيز وبطنيها بورق الزبدة واخلطي السكر والبيضة وزبدة الفول السوداني حتى يصبح المزيج ناعماً.
- وجهزي كرات من العجين بحجم حبة الجوز ثم اضغطي الحبة بواسطة شوكة لتبسيطها قليلا وإعطائها شكل.
ثم قومي بوضع الكوكيز على الصينية المجهزة وقومي بأدخالها الفرن لمدة 10 دقائق.
ثم قومي بأخراج الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

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