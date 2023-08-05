مطبق المفروم من المطبخ السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

المطبق باللحم المفروم من أشهر المعجنات في السعودية، ويمكن تقديمها فى العزومات. كما أنها تتميز بكونها مغذية ومشبعة. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات

5 رؤوس كرات

كوب سمن

ملعقة صغيرة قرفة

3 أكواب دقيق

ملعقة صغيرة بهارات حلوة

ملعقة صغيرة بهارات حارة

1/2 كيلو لحم مفروم

2-1 ملعقة صغيرة ملح