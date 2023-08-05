مطبق المفروم من المطبخ السعودي...

المطبق باللحم المفروم من أشهر المعجنات في السعودية، ويمكن تقديمها فى العزومات. كما أنها تتميز بكونها مغذية ومشبعة. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
5 رؤوس كرات
كوب سمن
ملعقة صغيرة قرفة
3 أكواب دقيق
ملعقة صغيرة بهارات حلوة
ملعقة صغيرة بهارات حارة
1/2 كيلو لحم مفروم
2-1 ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
- فى وعاء عميق، انخلى الدقيق، واعجنيه مع ملعقة ملح وكوبي ماء، حتى تحصلين على قوام مناسب رخو ومتجانس.
- غطى العجين بقماشة، واتركيه جانبا ساعة.
- فى هذه الأثناء، نظفى الكرات من الورق الأصفر.
- اغسليه وافرميه ناعما، ثم صفيه، وفى مقلاة كبيرة غير لاصقة سخنى السمن.
- اضيفى اللحم ثم الكرات، وقلبي جيدا.
- اضيفى إليهما الملح والقرفة والبهارات، وقلبى، واتركى المكونات في المقلاة على النار حتى تمام النضج، مع التحريك من وقت لآخر.
- ارفعى المقلاة من على النار، واتركيها جانبا لحين استخدام الحشو، ثم قطعى العجين 20 قطعة متساوية.
- شكلى العجين على هيئة كرات، واتركيها جانبا 30 دقيقة، وافردى كل قطعة بالنشابة على شكل دائرة.
- مدديها بيدك حتى تصبح فى حجم الصحن، وتصبح شفافة، وضعيها على سطح مستوٍ، ثم ادهنى كل قطعة بالسمن، وطبقي ذلك على الجهات الأربع، حتى تصبح على شكل مربع.
- كررى ما سبق مع 10 قطع فقط من العجين، وفى مقلاة سخنى 2-3 ملاعق زيت.
- اقلى العجين فى الزيت، حتي يتحول للون الذهبى، وارفعيه واتركيه جانبا.
- مددى قطع العجين المتبقية، وافرديها بالنشابة، بحيث تصبح على هيئة أرغفة، وادهنيها بالسمن.
- فى وسط كل قطعة ضعى قطعة من العجين المقلي وملعقة كبيرة من الحشو، وطبقى الأرغفة جيدا من الجهات الأربع، واغلقيها.
- كررى ما سبق مع كل الأرغفة، والعجين المقلي والحشو، وفى مقلاة غير لاصقة حمي السمن جيدا، ثم اقلى الأرغفة المطبقة بالسمن الحار، حتى تتحول للون الذهبى، ثم صفى المطبق من السمن، ليصبح جاهزا للتقديم.
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