صدور الدجاج المشوي بالليمون...

طريقة تحضير وجبة صدور الدجاج المشوية بالليمون والثوم، وجبة مُشبعة، صحية ومناسبة للدايت، تعلميها معنا.
المكونات
4 صدور دجاج مخلية من العظم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة صلصة حارة
عصير ليمونة كبيرة
10 فصوص ثوم
1/2 ملعقة بابريكا
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة خل أبيض
قرن فلفل أحمر حار
2 ملعقة كبيرة كاتشب
طريقة التحضير
- فى وعاء عميق اخلطى الخل مع الملح والفلفل والبابريكا والزيت وعصير الليمون والصلصة الحارة والكاتشاب.
- قومي بإضافة الفلفل الحار واخلطي جيداً.
تبلى صدور الدجاج بالخليط، واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين.
- ادهني صينية الفرن بالزيت ووزعي الدجاج مع التتبيلة والثوم وغطي الصينية بورق القصدير وادخليها للفرن على درجة حرارة 190 مئوية لمدة 60 ساعة .
ثم حمري الوجه، وتصبح جاهزة للتقديم.
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