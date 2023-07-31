صدور الدجاج المشوي بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير وجبة صدور الدجاج المشوية بالليمون والثوم، وجبة مُشبعة، صحية ومناسبة للدايت، تعلميها معنا.