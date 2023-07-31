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صدور الدجاج المشوي بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 11:23 صباحا
صدور الدجاج المشوي بالليمون
طريقة تحضير وجبة صدور الدجاج المشوية بالليمون والثوم (الإنترنت)
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طريقة تحضير وجبة صدور الدجاج المشوية بالليمون والثوم، وجبة مُشبعة، صحية ومناسبة للدايت، تعلميها معنا.

المكونات
4 صدور دجاج مخلية من العظم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة صلصة حارة
عصير ليمونة كبيرة
10 فصوص ثوم
1/2 ملعقة بابريكا
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة خل أبيض
قرن فلفل أحمر حار
2 ملعقة كبيرة كاتشب
طريقة التحضير
- فى وعاء عميق اخلطى الخل مع الملح والفلفل والبابريكا والزيت وعصير الليمون والصلصة الحارة والكاتشاب.
- قومي بإضافة الفلفل الحار واخلطي جيداً.
تبلى صدور الدجاج بالخليط، واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين.
- ادهني صينية الفرن بالزيت ووزعي الدجاج مع التتبيلة والثوم وغطي الصينية بورق القصدير وادخليها للفرن على درجة حرارة 190 مئوية لمدة 60 ساعة .
ثم حمري الوجه، وتصبح جاهزة للتقديم.

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