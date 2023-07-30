ترمس حلو قليل السعرات...

الترمس وجبة خفيفة قليلة الدسم، وله فوائد عديدة لشعرك وبشرتك. حضريه كما بالوصفة التالية كتسالي صحية بسعرات حرارية منخفضة، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو ترمس حلو
3 ملاعق من الملح
ماء للنقع
طريقة التحضير
- اغسلي جيدا الترمس الحلو، ثم انقعيه فى إناء عميق ملىء بالماء يوما وليلة، ثم يشطف فى اليوم التالى.
- يجرى ملء الإناء مرة أخرى بالماء، حتى يصل الماء إلى ثلاثة أرباع الإناء، ثم يترك الترمس على النار من ربع ساعة إلى نصف ساعة، حتى يجرى سلقه.
- اشطفيه مرة أخري، وانقعيه في ماء بارد مذاب به الملح، ويترك نصف يوم، حتي يكون جاهزا للأكل.
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