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ترمس حلو قليل السعرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 12:56 مساء
ترمس حلو قليل السعرات
وصفة تسالي صحية قليلة السعرات الحرارية (الإنترنت)
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الترمس وجبة خفيفة قليلة الدسم، وله فوائد عديدة لشعرك وبشرتك. حضريه كما بالوصفة التالية كتسالي صحية بسعرات حرارية منخفضة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو ترمس حلو
3 ملاعق من الملح
ماء للنقع

طريقة التحضير
- اغسلي جيدا الترمس الحلو، ثم انقعيه فى إناء عميق ملىء بالماء يوما وليلة، ثم يشطف فى اليوم التالى.
- يجرى ملء الإناء مرة أخرى بالماء، حتى يصل الماء إلى ثلاثة أرباع الإناء، ثم يترك الترمس على النار من ربع ساعة إلى نصف ساعة، حتى يجرى سلقه.
- اشطفيه مرة أخري، وانقعيه في ماء بارد مذاب به الملح، ويترك نصف يوم، حتي يكون جاهزا للأكل.

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