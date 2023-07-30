ترمس حلو قليل السعرات

القاهرة - بوابة الوسط

الترمس وجبة خفيفة قليلة الدسم، وله فوائد عديدة لشعرك وبشرتك. حضريه كما بالوصفة التالية كتسالي صحية بسعرات حرارية منخفضة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو ترمس حلو

3 ملاعق من الملح

ماء للنقع