رول القرفة بالكراميل

القاهرة - بوابة الوسط

حضري حلي سريعة وغير مكلفة من رول التوست بالقرفة والكراميل شبيه جداً بمذاق السينابون الأصلي. تعلميه معنا بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كوب سكر خشن

زبدة بدرجة حرارة الغرفة

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

10 شرائح توست طري