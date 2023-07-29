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رول القرفة بالكراميل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 03:16 مساء
رول القرفة بالكراميل
حلي سريعة وغير مكلفة من رول التوست بالقرفة والكراميل (الإنترنت)
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حضري حلي سريعة وغير مكلفة من رول التوست بالقرفة والكراميل شبيه جداً بمذاق السينابون الأصلي. تعلميه معنا بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
1/2 كوب سكر خشن
زبدة بدرجة حرارة الغرفة
2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
10 شرائح توست طري

طريقة التحضير
- سخني الفرن على حرارة 175 درجة مئوية.
- غلّفي صينية فرن بورق الزبدة، وقطعي أطراف التوست الخارجية، وقطّعي الجزء الأبيض إلى شرائح طوليّة.
- في وعاء، اخلطي السكر والقرفة.
- صفّي قطع التوست في الصينية، بعدها ذوّبي الزبدة، واسكبيها فوق شرائح التوست، ثم رشّي خليط السكر والقرفة فوق قطع التوست.
- ادخلي الصينية الفرن، حتى تحمّر الشرائح، وتصبح مقرمشة.

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