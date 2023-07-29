ملوخية بالدجاج من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي أشهي طريقة لعمل الملوخية علي الطريقة المصرية، وأعديها في مطبخك بسهولة، وقدميها بجانب الأرز الأبيض، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات

3 فصوص ثوم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة سمن

ملعقة صغيرة كزبرة خضراء

1/2 كيلو ملوخية

2 كوب مرق الدجاج