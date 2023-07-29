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ملوخية بالدجاج من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 11:58 صباحا
ملوخية بالدجاج من المطبخ المصري
أشهي طريقة لعمل الملوخية من المطبخ المصري (الإنترنت)
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تعلمي أشهي طريقة لعمل الملوخية علي الطريقة المصرية، وأعديها في مطبخك بسهولة، وقدميها بجانب الأرز الأبيض، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات
3 فصوص ثوم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سمن
ملعقة صغيرة كزبرة خضراء
1/2 كيلو ملوخية
2 كوب مرق الدجاج

طريقة التحضير
- في طاسة صغيرة، نذوب السمن، ثمّ نقلي الثوم ونضيف الكزبرة، ونقلب الثوم، حتى يصير لونه ذهبياً.
- إذا كانت الملوخية المستخدمة مجمدة فيجب تركها خارج الفريزر، حتى تفك.
- إذا كانت الملوخية المستخدمة طازجة فنغسلها ونجففها جيداً، ثم نخرطها ناعمة.
- نسخن مرقة الدجاج، ونضيف إليها الملوخية والملح، ونتركهاعلى النار، حتى تغلي لدقيقتين.
- نضيف الثوم للملوخية على نار هادئة، وتركها تغلي من دقيقة إلى دقيقتين، ثم تصبح جاهزة للتقديم.

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