ملوخية بالدجاج من المطبخ المصري...

تعلمي أشهي طريقة لعمل الملوخية علي الطريقة المصرية، وأعديها في مطبخك بسهولة، وقدميها بجانب الأرز الأبيض، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
3 فصوص ثوم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سمن
ملعقة صغيرة كزبرة خضراء
1/2 كيلو ملوخية
2 كوب مرق الدجاج
- في طاسة صغيرة، نذوب السمن، ثمّ نقلي الثوم ونضيف الكزبرة، ونقلب الثوم، حتى يصير لونه ذهبياً.
- إذا كانت الملوخية المستخدمة مجمدة فيجب تركها خارج الفريزر، حتى تفك.
- إذا كانت الملوخية المستخدمة طازجة فنغسلها ونجففها جيداً، ثم نخرطها ناعمة.
- نسخن مرقة الدجاج، ونضيف إليها الملوخية والملح، ونتركهاعلى النار، حتى تغلي لدقيقتين.
- نضيف الثوم للملوخية على نار هادئة، وتركها تغلي من دقيقة إلى دقيقتين، ثم تصبح جاهزة للتقديم.
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