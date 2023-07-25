تمرية باللوز...

استقبلي ضيوفك بالحلويات السريعة، وحضري التمرية بالمكسرات، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
لوز
بندق
جوز هند مبشور
ملعقة حليب
ملعقة زبدة كبيرة
بسكويت سادة مطحون
تمر منزوع النواة
طريقة التحضير
- ضعي التمر والبسكويت وجوز الهند والمكسرات والزبدة والحليب فى وعاء، وادعكي جيدا، حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- خذي نحو ملعقة كبيرة من العجينة، وشكليها على شكل كرة، واحشيها بحبة لوز، ثم غلفيها بجوز الهند أو المكسرات.
- أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية، واحفظيها في علبة محكمة الغلق لحين التقديم.
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