تمرية باللوز

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلي ضيوفك بالحلويات السريعة، وحضري التمرية بالمكسرات، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

لوز

بندق

جوز هند مبشور

ملعقة حليب

ملعقة زبدة كبيرة

بسكويت سادة مطحون

تمر منزوع النواة