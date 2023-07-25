كفتة عدس...

العدس من أهم البقوليات التي تحتوي علي العديد من البروتين والكربوهيدرات، ويعتبر من أهم عناصر قائمة طعام النباتيين. جربي عمل كفتة العدس بطريقة سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كيلو عدس بجبة
2 ثمرة بطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات
بصلة مقطعة مكعبات
ملعقة صغيرة ثوم
حزمة كسبرة خضراء
ملعقة صغيرة بهارات
1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل
3/4 كوب بقسماط ناعم
ملعقة كبيرة سمن نباتي
طريقة التحضير
- اغسلي العدس تحت ماء جارية، واتركيه في الماء 5-6 ساعات أو طول الليل.
- تخلصي من الماء، واتركيه جانباً.
- في وعاء، اخلطي العدس مع مكعبات البطاطس المسلوق ومكعبات البصل والثوم المفروم والكسبرة الخضراء ومكعب مرقة الخضراوات.
- افرمي الخليط السابق فرماً ناعماً، ثم أعيديه في الوعاء مرة أخرى.
- تبليه بالبهارات والملح والفلفل حسب المذاق، ثم اضيفي البقسماط الناعم بالتدريج مع العجن، حتى تحصلين على قوام متجانس، وربما لا تحتاجين لإضافة كل المقدار المذكور.
- اعملي تجويف في العجينة، وضعي فيه السمن.
- سخني فحمة على النار، ثم ضعيها وهي ساخنة على السمن، وغطي الوعاء بإحكام، واتركيها 20-30 دقيقة.
- ارفعي الغطاء من على الوعاء، وتخلصي من الفحمة والسمن، واعجني العجينة مرة أخرى، وربما تحتاجين لإضافة القليل من البقسماط، حتى تحصلين على قوام متماسك.
- شكلي العجينة إلى أصابع أو كرات، ويمكنك أن تضعيها في أطباق فوم، وغطيها بورق فويل، واتركيها في الفريزر، حتى تحتاجين لتسويتها.
- اقليها في قليل من الزيت مع التقليب على كل الجوانب، حتى تحصلين على نضج متساوٍ.
- ضعيها على ورق مطبخ، واتركيها حتى تتخلص من الدهون الزائدة، وتصبح جاهزة للتقديم.
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