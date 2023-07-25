كفتة عدس

القاهرة - بوابة الوسط

العدس من أهم البقوليات التي تحتوي علي العديد من البروتين والكربوهيدرات، ويعتبر من أهم عناصر قائمة طعام النباتيين. جربي عمل كفتة العدس بطريقة سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو عدس بجبة

2 ثمرة بطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات

بصلة مقطعة مكعبات

ملعقة صغيرة ثوم

حزمة كسبرة خضراء

ملعقة صغيرة بهارات

1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل

3/4 كوب بقسماط ناعم

ملعقة كبيرة سمن نباتي