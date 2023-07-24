إكلير بحشوة الكريمة والفانيليا والشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الإكلير الشهي بحشوة الكريمة والفانيليا والشوكولاتة اللذيذة لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

- كوب ماء

- ثلث كوب زبد

- رشة فانيليا

- ملعقة صغيرة سكر

- كوب دقيق

- ثلاث بيضات

للحشو:

- ملعقة كبيرة دقيق

- ربع كوب سكر بودرة

- ربع كوب حليب

- بيضة

- 2 صفار بيض

- رشة فانيليا

- كوب حليب مغلي

- ملعقة نشا كبيرة

- كوب كريمة

- شيكولاتة للتزيين