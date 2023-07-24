فتة حمص لبنانية كالمطاعم...

تعلمي معنا طريقة تحضير فتة الحمص الشهية على طريقة المطاعم، واعديها في مطبخك بسهولة واستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك، وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
180 غرام حمص مسلوق
2 غرام مسحوق الفلفل الأحمر الحلو
200 غرام خبز عربى مقلى
60 غرام سمن
80 غرام مكسرات محمصة
150 غرام طحينة
لتر زبادي
10غرام ثوم مفروم
طريقة التحضير
- ضعي مقدار نصف كوب من الخبز العربي المقلي في زبدية، ثم قومي بإضافة مقدار مغرفة من الحمص المسلوق.
- أضيفي حصة ثانية مقدار نصف كوب من الخبز العربي المقلي فوق الحمص.
- ثم أضيفي فوقها أربع ملاعق من خليط الزبادي، واخلطي الزبادي مع الطحينة والثوم المفروم.
- ثم سخني الزبدية لمدة دقيقة في فرن الميكروويف.
ثم اسكبي فوقها مغرفة من السمنة الذائبة، وزيني الطبق بالمكسرات ورشة من مسحوق الفلفل الأحمر الحلو، لتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات