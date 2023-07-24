فتة حمص لبنانية كالمطاعم

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير فتة الحمص الشهية على طريقة المطاعم، واعديها في مطبخك بسهولة واستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك، وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

180 غرام حمص مسلوق

2 غرام مسحوق الفلفل الأحمر الحلو

200 غرام خبز عربى مقلى

60 غرام سمن

80 غرام مكسرات محمصة

150 غرام طحينة

لتر زبادي

10غرام ثوم مفروم