ميني تشيز برجر

القاهرة - بوابة الوسط

قدمى أكواب التشيز برجر بالجبن الذائبة، واستمتعى بها مع العائلة لسهرة مميزة أو كمقبلات علي مائدة الغداء، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 ملعقة كاتشاب

400 غرام لحم مفروم

2 ملعقة صوص الباربيكيو

سكر

2 ملعقة مستردة

6 مكعبات جبن شيدر

ملح وفلفل

عجينة خبز مجمدة