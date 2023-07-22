ميني تشيز برجر...

قدمى أكواب التشيز برجر بالجبن الذائبة، واستمتعى بها مع العائلة لسهرة مميزة أو كمقبلات علي مائدة الغداء، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 ملعقة كاتشاب
400 غرام لحم مفروم
2 ملعقة صوص الباربيكيو
سكر
2 ملعقة مستردة
6 مكعبات جبن شيدر
ملح وفلفل
عجينة خبز مجمدة
طريقة التحضير
- اخلطى الكاتشاب والمستردة والباربيكيو صوص والملح والفلفل الأسود والسكر البنى، وقلبيها بشكل جيد، حتى تندمج.
- سخنى القليل من الزيت فى مقلاة غير لاصقة، ثم ضعى اللحم المفروم، وقلبيه حتى يصبح بنى اللون، ثم اضيفي الصوص المجهز، وقلبي، حتى ينضج اللحم.
- ادهنى صينية الكب كيك أو المافن بالزيت، ثم وزعى عجينة الخبز المبردة فى الأكواب.
- وزعى كمية اللحم المفروم بالتساوى على الأكواب، ثم ضعى 6 مكعبات صغيرة من الجبن الشيدر فوق اللحم المفروم فى كل كوب.
- ضعى الصينية فى الفرن على درجة حرارة 400 لـ15 دقيقة، ثم يصبح جاهزا للتقديم.
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