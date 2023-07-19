قهوة باللوز

القاهرة - بوابة الوسط

على طريقة الكافيهات حضري القهوة باللوز وقدميها ساخنة مع الكيك أو البراونيز، تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب لوز مقشر ومطحون خشن

2 كوب حليب بودرة

3 أكواب ماء

4 ملاعق كبيرة سكر

3 lلاعق كبيرة دقيق أرز

1/2 ملعقة كبيرة هيل