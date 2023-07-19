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قهوة باللوز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 03:59 مساء
قهوة باللوز
على طريقة الكافيهات حضري القهوة باللوز وقدميها ساخنة مع الكيك (الإنترنت)
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على طريقة الكافيهات حضري القهوة باللوز وقدميها ساخنة مع الكيك أو البراونيز، تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب لوز مقشر ومطحون خشن
2 كوب حليب بودرة
3 أكواب ماء
4 ملاعق كبيرة سكر
3 lلاعق كبيرة دقيق أرز
1/2 ملعقة كبيرة هيل

طريقة التحضير
- اخلطي الحليب والسكر وأضيفي إليها الماء وحركي المزيج وضعية على النار واتركيه حتى يغلي.
- ثم أضيفي دقيق الأرز بالتدريج مع التحريك وأضيفي اللوز والهيل إلى المزيج وحركيه جيداً حتى يصبح المزيج كثيفا.
- ضعي القهوة في أكواب التقديم ثم زينيها باللوز المبشور وقدميها ساخنة.

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