قهوة باللوز...

على طريقة الكافيهات حضري القهوة باللوز وقدميها ساخنة مع الكيك أو البراونيز، تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوب لوز مقشر ومطحون خشن
2 كوب حليب بودرة
3 أكواب ماء
4 ملاعق كبيرة سكر
3 lلاعق كبيرة دقيق أرز
1/2 ملعقة كبيرة هيل
طريقة التحضير
- اخلطي الحليب والسكر وأضيفي إليها الماء وحركي المزيج وضعية على النار واتركيه حتى يغلي.
- ثم أضيفي دقيق الأرز بالتدريج مع التحريك وأضيفي اللوز والهيل إلى المزيج وحركيه جيداً حتى يصبح المزيج كثيفا.
- ضعي القهوة في أكواب التقديم ثم زينيها باللوز المبشور وقدميها ساخنة.
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