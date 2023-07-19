فاصوليا حمراء صحية

القاهرة - بوابة الوسط

بطريقة صحية وسريعة، حضري الفاصوليا الحمراء، واستفيدي من العناصر والفيتامينات والمعادن الموجودة بها، لتقليل مستوي الكوليسترول في الدم. كما تساعدكِ على خسارة الوزن، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 كوب فاصوليا حمراء منقوعة

2 لتر ماء

زيت زيتون

كزبرة مطحونة

2 ملعقة معجون طماطم

2 حبة بصل مفرومة

4 فصوص ثوم

2 حبة طماطم مقطعة

مكعب مرق دجاج

بهارات