فاصوليا حمراء صحية...

بطريقة صحية وسريعة، حضري الفاصوليا الحمراء، واستفيدي من العناصر والفيتامينات والمعادن الموجودة بها، لتقليل مستوي الكوليسترول في الدم. كما تساعدكِ على خسارة الوزن، وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 كوب فاصوليا حمراء منقوعة
2 لتر ماء
زيت زيتون
كزبرة مطحونة
2 ملعقة معجون طماطم
2 حبة بصل مفرومة
4 فصوص ثوم
2 حبة طماطم مقطعة
مكعب مرق دجاج
بهارات
طريقة التحضير
- اسلقي الفاصوليا الحمراء في الماء بقدر على النار، حتى يغلي على نار منخفضة لـ60 دقيقة، حتى تنضج.
- اضيفي الطماطم ومكعب مرق دجاج ومعجون الطماطم، ثم اتركي المكونات على النار لبضع دقائق.
- سخني الزيت في قدر، ثم اقلي البصل لـ4 دقائق، حتى يتحمر، ثم اضيفي الثوم، واسكبي التقلية فوق الفاصوليا، واتركي المكونات 15 دقيقة، ونكهي الفاصوليا بالتوابل، وقلبيها جيدا، وقدميها ساخنة.
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