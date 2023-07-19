ماتشا لاتيه ساخنة...

ما بين وجباتك الرئيسية، تناولي مشروب الماتشا لاتيه الساخن، وحافظي علي رشاقتك وصحتك. كما يمكنك إضافة النكهات الخالية من السكر إليه، لإكسابه طعما لذيذا وشهيا، وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
- حليب ساخن حسب الرغبة
- ملعقة صغيرة ماتشا
- كوب ماء
قهوة مثلجة بالآيس كريم والتوفي
طريقة التحضير
- اغلي الماء، ثم اضيفي بودرة الماتشا إلى كوب باستخدام مصفاة الشاي، وصبي نصف كمية الماء على البودرة، وامزجيهما بالملعقة، لتتشكل عجينة متجانسة.
- اضيفي كمية الماء الباقية مع الخلط جيداً، ثم اسكبي الحليب الساخن، وقدميه.
تعليقات