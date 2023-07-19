ماتشا لاتيه ساخنة

القاهرة - بوابة الوسط

ما بين وجباتك الرئيسية، تناولي مشروب الماتشا لاتيه الساخن، وحافظي علي رشاقتك وصحتك. كما يمكنك إضافة النكهات الخالية من السكر إليه، لإكسابه طعما لذيذا وشهيا، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

- حليب ساخن حسب الرغبة

- ملعقة صغيرة ماتشا

- كوب ماء

قهوة مثلجة بالآيس كريم والتوفي