  • Alwasat News
Atwasat

ماتشا لاتيه ساخنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 09:38 صباحا
ماتشا لاتيه ساخنة
تناولي مشروب الماتشا لاتيه الساخن، وحافظي علي رشاقتك (الإنترنت)
alwasat radio

ما بين وجباتك الرئيسية، تناولي مشروب الماتشا لاتيه الساخن، وحافظي علي رشاقتك وصحتك. كما يمكنك إضافة النكهات الخالية من السكر إليه، لإكسابه طعما لذيذا وشهيا، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
- حليب ساخن حسب الرغبة
- ملعقة صغيرة ماتشا
- كوب ماء
قهوة مثلجة بالآيس كريم والتوفي

طريقة التحضير
- اغلي الماء، ثم اضيفي بودرة الماتشا إلى كوب باستخدام مصفاة الشاي، وصبي نصف كمية الماء على البودرة، وامزجيهما بالملعقة، لتتشكل عجينة متجانسة.
- اضيفي كمية الماء الباقية مع الخلط جيداً، ثم اسكبي الحليب الساخن، وقدميه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اكتشاف متحجرة جديدة تعد أول دليل على «وجود بعض الثدييات العنيفة على الأقل قرابة العصر الطباشيري قادرة على التغلب على ديناصور بالغ».

اكتشاف متحجرة جديدة تعد أول دليل على «وجود بعض الثدييات العنيفة على الأقل قرابة ...
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي ...
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء

تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار

السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع ...
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة

ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة

حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة
بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
شرائح السلمون المشوي بالريحان
شرائح السلمون المشوي بالريحان
كيك الباباز بالكريم شانتيه
كيك الباباز بالكريم شانتيه
كريمة الطبخ بخطوات بسيطة
كريمة الطبخ بخطوات بسيطة
فول مدمس في خطوات بسيطة
فول مدمس في خطوات بسيطة
فاهيتا الجمبري بالفلفل الملون في 5 خطوات
فاهيتا الجمبري بالفلفل الملون في 5 خطوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي
أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي...
كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى
كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى...
حلى التراميسو بحشوة التمر
حلى التراميسو بحشوة التمر...
مهلبية الكراميل السريعة
مهلبية الكراميل السريعة...
خلية النحل بالكفتة
خلية النحل بالكفتة...
المزيد
ماتشا لاتيه ساخنة
ماتشا لاتيه ساخنة...
رد فلفت لاتيه
رد فلفت لاتيه...
كبدة الدجاج في الفرن
كبدة الدجاج في الفرن...
فاهيتا الجمبري بالفلفل الملون في 5 خطوات
فاهيتا الجمبري بالفلفل الملون في 5 خطوات...
فول مدمس في خطوات بسيطة
فول مدمس في خطوات بسيطة...
المزيد