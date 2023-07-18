كريمة الطبخ بخطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

بخطوات بسيطة ومكونات متوافرة في مطبخك حضري كريمة الطبخ، واستخدميها في إعداد وصفاتك الشهية علي طريقتك الخاصة، وذلك وفقا لموقع «مطبخ شهية».

المكونات

2 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة زبدة نباتية

2 ملعقة كبيرة طحين

ملعقة كبيرة من النشا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

فخارة لحم تركية