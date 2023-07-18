كريمة الطبخ بخطوات بسيطة...

بخطوات بسيطة ومكونات متوافرة في مطبخك حضري كريمة الطبخ، واستخدميها في إعداد وصفاتك الشهية علي طريقتك الخاصة، وذلك وفقا لموقع «مطبخ شهية».
المكونات
2 كوب حليب كامل الدسم
2 ملعقة كبيرة زبدة نباتية
2 ملعقة كبيرة طحين
ملعقة كبيرة من النشا
1/2 ملعقة صغيرة ملح
فخارة لحم تركية
طريقة التحضير
- في إبريق الخلاط الكهربائي، صبي الحليب أولاً، ثم اضيفي النشا والطحين والملح والزبدة، واخلطي المكونات دقيقتين.
- جهزي قدرا غير لاصق، وضعي فيه المزيج المخلوط. وعلى نار هادئة جداً، ابدأي بالتحريك المستمر.
- عند ملاحظة أن الخليط بدأ يغلي ويثخن، ارفعي الكريمة عن النار، وأعيدي المزيج للخلاط، واخلطي من جديد، حتى تتجانس المكونات جيداً.
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