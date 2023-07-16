شرائح السلمون المشوي بالريحان...

بطريقة صحية وشهية حضري شرائح السلمون المشوي بتتبيلة مميزة ولذيذة وشهية وسهلة التحضير، وذلك وفقا لموقع«الوصفة».
المكونات
4 شرائح سلمون
1/4 كوب عصير ليمون
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة ريحان
1/2 كوب زيت زيتون
ملعقة روز ماري
2 فص ثوم مفروم
طريقة التحضير
- اخلطي الثوم مع الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والثوم، ثم ضعي شرائح السلمون في التتبيلة، ثم قلبيها، حتى تتبل بشكل كامل.
- صفي شرائح السمك في صينية مدهونة بالقليل من زيت الزيتون، وانثري الروز ماري والريحان على سطحها.
- ادخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة مرتفعة، واتركي السمك حتى يتحمر من كل الجهات.
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