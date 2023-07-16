شرائح السلمون المشوي بالريحان

القاهرة - بوابة الوسط

بطريقة صحية وشهية حضري شرائح السلمون المشوي بتتبيلة مميزة ولذيذة وشهية وسهلة التحضير، وذلك وفقا لموقع«الوصفة».

المكونات

4 شرائح سلمون

1/4 كوب عصير ليمون

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة ريحان

1/2 كوب زيت زيتون

ملعقة روز ماري

2 فص ثوم مفروم