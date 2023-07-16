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حساء البازيلاء بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 09:48 صباحا
حساء البازيلاء بالكريمة
بطريقة سريعة حضري طبق حساء دافئ وشهي من البازيلاء (الإنترنت)
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بطريقة سريعة حضري طبق حساء دافئ وشهي من البازيلاء والكريمة اللذيذة، وقدميه بجانب وجبة غداء اليوم وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوب بازيلاء طازجة أو مجمدة
2 كوب مرق دجاج
ملعقة كبيرة زبدة
كوب بصل أخضر مقطع مكعبات
2 ملعقة زيت زيتون
ملح وفلفل أسود
1/4 كوب كرفس
1/2 كوب كريمة
أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي

طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة، سخني الزيت مع الزبدة، وشوحي البصل مع الكرفس دقيقة، ثم اضيفي مرق الدجاج، واتركي المكونات حتي الغليان.
- اضيفي للمكونات البازلاء، واتركيها حتى تمام النضج.
- ارفعي الشوربة من على النار، وضعيها في الخلاط، حتى تصبح خليطا متجانسا أو بإمكانك استخدام الهاند بلندر.
- أخيرا، اعيدي الخليط في القدر مرة أخرى على نار متوسطة، وتبليه بالملح حسب الرغبة والفلفل الأسود، ثم اضيفي الكريمة، وقدميه ساخنا.

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