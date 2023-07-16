حساء البازيلاء بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

بطريقة سريعة حضري طبق حساء دافئ وشهي من البازيلاء والكريمة اللذيذة، وقدميه بجانب وجبة غداء اليوم وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب بازيلاء طازجة أو مجمدة

2 كوب مرق دجاج

ملعقة كبيرة زبدة

كوب بصل أخضر مقطع مكعبات

2 ملعقة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

1/4 كوب كرفس

1/2 كوب كريمة

أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي