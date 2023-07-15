مكدوس الفلفل والجزر

القاهرة - بوابة الوسط

مكدوس الفلفل والجزر وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من الفلفل والجزر والليمون وزيت الزيتون والكزبرة الجافة، وتقدم على الفطور والعشاء. لذيذة وشهية تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

1.5 كوب جوز مقطع

كوب زيت زيتون

2 حبة مفرومة مكعبات صغيرة: فلفل أحمر وأخضر

حبة مقطعة مكعبات صغيرة: ليمون أصفر - ليمون أخضر - جزر - هالبينو

¾ ملعقة كبيرة ملح صخري - كزبرة جافة مطحونة

4 فصوص ثوم مهروس