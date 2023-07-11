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حساء الجمبري بالخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 03:26 مساء
حساء الجمبري بالخضراوات
تعلمي معنا طريقة تحضير حساء الجمبري بالخضراوات على طريقة المطاعم (الإنترنت)
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تعلمي معنا طريقة تحضير حساء الجمبري بالخضراوات على طريقة المطاعم، وقدميها ساخنة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
500 جرام جمبري مغسول
2 ملعقة كبيرة زيت
معجون طماطم
ملح وفلفل
جزر مقطع دوائر
حبة كرفس مفروم
بصلة مفرومة
2 فص ثوم
بطاطس مكعبات

طريقة التحضير
- حمي الزيت في قدر على درجة حرارة متوسطة.
- اضيفي البصل والثوم، وقلبيهما حتى يذبلا.
- زيدي البطاطس والجزر والكرفس، ثم اغمري المكونات بالماء.
- اضيفي الملح والفلفل الأسود، وزيدي معجون الطماطم، ثم قلبي المكونات، واتركيها على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج الخضار.
- اضيفي الجمبري، واتركي المزيج يغلي لـ5 دقائق.
- ارفعي القدر عن النار، وقدمي الشوربة ساخنة.

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