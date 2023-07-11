حساء الجمبري بالخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير حساء الجمبري بالخضراوات على طريقة المطاعم، وقدميها ساخنة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 جرام جمبري مغسول

2 ملعقة كبيرة زيت

معجون طماطم

ملح وفلفل

جزر مقطع دوائر

حبة كرفس مفروم

بصلة مفرومة

2 فص ثوم

بطاطس مكعبات