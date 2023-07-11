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فخارة لحم تركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 11:52 صباحا
فخارة لحم تركية
من المطبخ التركي اخترنا لكِ طريقة عمل فخارة اللحم الشهية بالفرن علي الطريقة الأصلية (الإنترنت)
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من المطبخ التركي اخترنا لكِ طريقة عمل فخارة اللحم الشهية بالفرن علي الطريقة الأصلية. حضريها بنفسك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو لحم مقطع مكعبات
بصل أحمر شرائح
ثوم مهروس
زيت نباتي
ملح وفلفل
فلفل رومي
2 حبة بطاطس مكعبات
3 حبات طماطم مقطعة مكعبات
فلفل حار أخضر
1/2 ملعقة بهارات مشكلة
لتحضير العجينة:
بيضة مخفوقة
ملعقة سكر
ملعقة خميرة فورية
1/4 كوب ماء دافئ
2 كوب دقيق
ملح وفلفل
1/4 كوب زيت
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طريقة التحضير
- اخلطي السكر والخميرة والماء، واتركي المزيج جانبا 15 دقيقة، ثم ضعي الدقيق والزيت وخليط الخميرة، ثم اخلطي المزيج، حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.
- غطي العجين بفوطة قماش، واتركيه في زاوية دافئة 40 دقيقة، حتى يرتاح.
- في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم اضيفي اللحم، وقلبيه حتى يتغير لونه، واضيفي البصل، وقلبيه حتى يذبل، ثم اضيفي الثوم والفلفل الحار وقلبي لدقيقة.
- اضيفي البطاطس والفلفل الرومي والطماطم والملح والفلفل الأسود وورق الغار والبهارات والهيل، وقلبي المكونات حتى تتداخل.
- اضيفي الماء المغلي، وغطي القدر، واتركيه على نار هادئة 45 دقيقة، مع استمرار تقليب المكونات من وقت إلى آخر.
- سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وضعي مزيج اللحم في طاجن فخار.
- ضعي العجينة على سطح منثور عليه دقيق، وبواسطة النشابة افرديها حتى تصبح بقطر الطاجن.
- غطي الطاجن بالعجينة، وادهنيها بالبيض المخفوق، وادخلي الطاجن إلى الفرن لـ20 دقيقة، حتى ينضج تماما، ويصبح جاهزا للتقديم.

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