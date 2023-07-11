فخارة لحم تركية

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ التركي اخترنا لكِ طريقة عمل فخارة اللحم الشهية بالفرن علي الطريقة الأصلية. حضريها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو لحم مقطع مكعبات

بصل أحمر شرائح

ثوم مهروس

زيت نباتي

ملح وفلفل

فلفل رومي

2 حبة بطاطس مكعبات

3 حبات طماطم مقطعة مكعبات

فلفل حار أخضر

1/2 ملعقة بهارات مشكلة

لتحضير العجينة:

بيضة مخفوقة

ملعقة سكر

ملعقة خميرة فورية

1/4 كوب ماء دافئ

2 كوب دقيق

ملح وفلفل

1/4 كوب زيت

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