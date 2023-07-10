مقلوبة الدجاج بالفول الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير مقلوبة الدجاج بالفول الأخضر تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلو غرام أرز.

كمون.

سبع بهارات.

ملح.

2 حبة بصل مفروم.

فلفل أسود.

1/4 كوب زيت نباتي.

500 غرام هايل.

دجاجة مقطعة.

زيت نباتي.

فول أخضر.