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مقلوبة الدجاج بالفول الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 03:08 مساء
مقلوبة الدجاج بالفول الأخضر
مقلوبة الدجاج بالفول الأخضر تعلميها معنا وأعديها بسهولة (الإنترنت)
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طريقة تحضير مقلوبة الدجاج بالفول الأخضر تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
 كيلو غرام أرز.
كمون.
سبع بهارات.
ملح.
2 حبة بصل مفروم.
فلفل أسود.
1/4 كوب زيت نباتي.
 500 غرام هايل.
دجاجة مقطعة.
زيت نباتي.
فول أخضر.

طريقة التحضير
- في قدر على نار متوسطة قلبي البصل في نصف كمية الزيت حتى يذبل وضعي الدجاج، الهايل، نصف كمية الملح والفلفل الأسود، السبع بهارات، الكمون، بهار الدجاج.
- قلبي المكونات حتى تتجانس، أغمري الدجاج بالماء لسلقه. أزيلي الزفر على الوجه. وفي قدر أخر، على نار متوسطة، ضعي الكمية المتبقية من الزيت والبصل. قلبي حتى يذبل البصل.
- أضيفي نصف كمية الفول وقلبيه مع البصل لمدة خمس دقائق نكِّهي بالكمية المتبقية من الملح والفلفل الأسود.
أخلطي حتى تمتزج المكونات.
- في قدر، حمّي بالزيت واقلي الدجاج حتى يتحمر وفي وعاء، أخلطي الأرز والكمية المتبقية من الفول.
- في قدر، ضعي ملعقة من الزيت، وملعقة كبيرة من الأرز، وملعقة كبيرة من خليط الفول والبصل. ضعي قطع الدجاج وأضيفي الكمية المتبقية من الفول.
- أخيرا، أضيفي خليط الأرز والفول. أغمري المكونات بماء سلق الدجاج واتركي القدر على نار متوسطة حتى يغلي.
- بعد الغليان، أخفضي النار إلى هادئة وغطي القدر حتى ينضج الأرز ثم أقلبي القدر في طبق التقديم لسكب المقلوبة وقدميها على سفرتك.

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