ناجتس بالبارميزان

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير ناجتس الدجاج مع جبن البارميزان، وأعديها لأطفالك في المنزل، لتضمني نظافتها. إليكِ المكونات وطريقة التحضير وفقا لموقع «جست فوود».

المكونات

500 غرام صدور دجاج مسحب مقطع إلى مكعبات

ملح وفلفل أسود

كوب بقسماط

ربع كوب جبن بارميزان

ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

نصف ملعقة بابريكا

نصف كوب دقيق

2 بيضة مخفوقة

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