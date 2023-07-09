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ناجتس بالبارميزان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 11:07 صباحا
ناجتس بالبارميزان
طريقة تحضير ناجتس الدجاج مع جبن البارميزان، وأعديها لأطفالك في المنزل (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير ناجتس الدجاج مع جبن البارميزان، وأعديها لأطفالك في المنزل، لتضمني نظافتها. إليكِ المكونات وطريقة التحضير وفقا لموقع «جست فوود».

المكونات
500 غرام صدور دجاج مسحب مقطع إلى مكعبات
ملح وفلفل أسود
كوب بقسماط
ربع كوب جبن بارميزان
ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
نصف ملعقة بابريكا
نصف كوب دقيق
2 بيضة مخفوقة
كوردون بلو الدجاج في خطوات بسيطة

طريقة التحضير
- تبلي مكعبات الدجاج بالملح والفلفل الأسمر، ثم اخلطي البقسماط مع التوابل والملح والفلفل وجبن البارميزان.
- قلبي مكعبات الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم في البقسماط.
- ضعي كمية وافرة من الزيت في مقلاة عميقة وسخنيه جيدًا.
- يجرى قلي ناجتس الدجاج في الزيت الساخن، ثم أخرجيها على ورق ماص للزيت، وصفيها جيدًا، لتصبح جاهزة للتقديم.

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