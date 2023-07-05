سينابون اللحم

القاهرة - بوابة الوسط

اشتهرت حلوي السينابون بطعم القرفة الشهي لكن اليوم سوف نقدم لكِ طريقة عمل سينابون اللحم جربيها بطريقة سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

حبة بصله مفرومة

كوب قشدة حامضة

2 حبة طماطم مفرومة

حبة خس مبشور

عجينة بيتزا دون تخمير

225 غرام لحم مفروم

كوب جبن شيدر