اشتهرت حلوي السينابون بطعم القرفة الشهي لكن اليوم سوف نقدم لكِ طريقة عمل سينابون اللحم جربيها بطريقة سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
حبة بصله مفرومة
كوب قشدة حامضة
2 حبة طماطم مفرومة
حبة خس مبشور
عجينة بيتزا دون تخمير
225 غرام لحم مفروم
كوب جبن شيدر
طريقة التحضير
- افردي عجينة البيتزا على سطح مستوِ بشكل مستطيل مرشوش بقليل من الدقيق.
- وزعي عصاج اللحم ومبشور الجبن على سطحها ولفها ببطء وبعناية بشكل الرول.
- قومي بتقطيع الرول إلي حلقات سميكة مثل السينابون.
- رصي الحلقات في صينية مدهونة بقليل من الزيت
- ضعي الصينية بالفرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت (205 درجات مئوية) لمدة 10 -12 دقيقة إلى أن يصبح لونه ذهبيا.
- أضيفي ملعقة كبيرة من الكريمة الحامضة ورشي مفروم البصل والطماطم والخس ويصبح جاهزا للتقديم.
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