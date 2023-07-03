خبز الزلابية

القاهرة - بوابة الوسط

خبز الزلابية وصفة مميزة من المطبخ الفلسطيني تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الدقيق والسمسم وحبة البركة والزيت لتشكيل عجينة تقلى بالزيت لذيذة وشهية جدا، تعرفي إلى الطريقة معنا وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

3 أكواب دقيق.

2 كوب زيت نباتي للقلي.

1.5 كوب ماء دافئ.

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة : حبة البركة أو القزحة – سمسم.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

½ ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.