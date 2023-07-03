خبز الزلابية وصفة مميزة من المطبخ الفلسطيني تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الدقيق والسمسم وحبة البركة والزيت لتشكيل عجينة تقلى بالزيت لذيذة وشهية جدا، تعرفي إلى الطريقة معنا وفقا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
3 أكواب دقيق.
2 كوب زيت نباتي للقلي.
1.5 كوب ماء دافئ.
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.
ملعقة كبيرة : حبة البركة أو القزحة – سمسم.
ملعقة صغيرة خميرة فورية.
½ ملعقة صغيرة سكر.
رشة ملح.
طريقة التحضير
- نضع الدقيق في وعاء ونضيف السمسم وحبة البركة والخميرة والسكر والملح ونقلب، ثم نضيف الزيت النباتي ونحرك، ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة.
- ندهنها بالزيت ونغلقها بالنايلون ونتركها ترتاح لمدة ساعة كاملة، ثم نقطعها إلى ثماني قطع متساوية ونرق كل قطعة باليد لتصبح ذات سماكة قليلة بحدود 4 ميليمترات، ثم نقليها بالزيت لمدة 2 دقيقة على كل وجه حتى ينتفخ ويصبح ذات لون ذهبي وينضج تماما ثم نسكب في طبق التقديم.
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