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خلية النحل بالكفتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 03:07 مساء
خلية النحل بالكفتة
خلية النحل بالكفتة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة (الإنترنت)
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خلية النحل بالكفتة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من عجينة هشة محشية بلحمة مفرومة ناعمة مع مطيبات وبصل وبهارات وجبنة ومعدنوس. تعلميها معنا في خطوات سهلة سريعة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
للحشوة: 500 غرام لحمة مفرومة ناعمة
حبة بصل مفرومة ناعمة
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة: بقسماط - بقدونس مفروم
¾ ملعقة صغير ملح
½ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بهارات لحمة - زنجبيل
لتحضير العجينة: 3 أكواب دقيق
كوب حليب دافئ كامل الدسم
¼ كوب زيت نباتي
بيضة
¾ ملعقة كبيرة سكر
½ ملعقة كبيرة خميرة
¼ ملعقة صغيرة: ملح - فانيليا
للوجه: 150 غرام جبنة شيدر مع موزاريلا
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة التحضير
- نضيف السكر والخميرة الفورية فوق الحليب ونحرك، وننتظر 10 دقائق، ثم نضيف البيضة والفانيليا والزيت النباتي، ونحرك جيدا، ثم نضيف الدقيق بعد خلطه بالملح بالتدريج مع العجن لـ5 دقائق، حتى نحصل على عجينة طرية وهشة، ونغطيها بالنايلون، ونتركها ترتاح ساعة.
- في هذه الأثناء، نجهز الحشوة بوضع اللحمة في وعاء، ونضيف البصلة المفرومة والثوم المهروس والبقسماط والبقدونس المفروم والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والزنجبيل، ونخلطها جيداً، ثم نشكل كرات من اللحم متساوية في الحجم، ونضعها جانباً .
- نفرد العجينة بالشوبك، ونقطعها على شكل أقراص دائرية، ونحشيها بكرات اللحم، ونكورها، ونصفها في صينية مدهونة بالزيت، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ30 دقيقة، ثم نخرجها، ونوزع الجبنة على الوجه، ثم نعيدها إلى الفرن، ونتركها 10دقائق، حتى تذوب الجبنة، وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها ونزينها بالمعدنوس، لتصبح جاهزة للتقديم.

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