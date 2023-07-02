خلية النحل بالكفتة

القاهرة - بوابة الوسط

خلية النحل بالكفتة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من عجينة هشة محشية بلحمة مفرومة ناعمة مع مطيبات وبصل وبهارات وجبنة ومعدنوس. تعلميها معنا في خطوات سهلة سريعة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

للحشوة: 500 غرام لحمة مفرومة ناعمة

حبة بصل مفرومة ناعمة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة: بقسماط - بقدونس مفروم

¾ ملعقة صغير ملح

½ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بهارات لحمة - زنجبيل

لتحضير العجينة: 3 أكواب دقيق

كوب حليب دافئ كامل الدسم

¼ كوب زيت نباتي

بيضة

¾ ملعقة كبيرة سكر

½ ملعقة كبيرة خميرة

¼ ملعقة صغيرة: ملح - فانيليا

للوجه: 150 غرام جبنة شيدر مع موزاريلا

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم