نقانق بالبطاطا والبابريكا

القاهرة - بوابة الوسط

نقانق بالبطاطا وصفة مميزة تحضر في دقائق بطريقة سهلة وبسيطة، فهي تتكون من مكعبات بطاطا مقلية مع نقانق مقطعة حلقات. تعلميها معنا في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

300 غرام نقانق أو سجق أو هوت دوغ

3 حبات بطاطا مقشرة ومقطعة مكعبات

حبة بصل مفرومة ناعمة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زبدة

1.5 كوب زيت نباتي للقلي

ملعقة كبيرة شبت مقطع للتزيين

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا مدخنة

مكعبات اللحم بالكاجو والصويا صوص