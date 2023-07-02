نقانق بالبطاطا والبابريكا...

نقانق بالبطاطا وصفة مميزة تحضر في دقائق بطريقة سهلة وبسيطة، فهي تتكون من مكعبات بطاطا مقلية مع نقانق مقطعة حلقات. تعلميها معنا في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
300 غرام نقانق أو سجق أو هوت دوغ
3 حبات بطاطا مقشرة ومقطعة مكعبات
حبة بصل مفرومة ناعمة
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زبدة
1.5 كوب زيت نباتي للقلي
ملعقة كبيرة شبت مقطع للتزيين
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا مدخنة
مكعبات اللحم بالكاجو والصويا صوص
طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة، وننتظر حتى يسخن، ثم نضيف مكعبات البطاطا، ونحمرها لـ8 دقائق، حتى تأخذ اللون الذهبي، وتصبح مقرمشة، ثم نضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة، ونضيف البصل والثوم، ونتركهما يتحمران لـ5 دقائق.
- نضيف النقانق، ونتركها تتحمر على الوجهين لـ15 دقيقة، حتى تنضج تماما، ثم باستخدام الشوكة والسكين نقطعها حلقات، ونضيف مكعبات البطاطا المقلية، ونرش الملح والفلفل والبابريكا، ونقلب جيدا، ونتركها على النار لـ3 دقائق، ثم نرفعها، ونسكبها في طبق التقديم، ونزينها بالشبت، وتقدم ساخنة.
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