أندومي بالشيدر...

أندومي بالجبن الشيدر وصفة تتألف من مكونين لذيذين جدا، فلا يمكن مقاومة شكل النودلز، خاصة مع جبن الشيدر والجبن الكريمي، وهو ساخن. حضريها بطريقة سهلة وسريعة وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
ظرف أندومي
½ كوب برش شيدر
ملعقة كبيرة جبنة كريمية
كوب حليب سائل
2 ملعقة كبيرة بقسماط
رشة فلفل أسود
طريقة التحضير
- نضع الحليب في وعاء ونغليه، ثم نضيف شعيرية الأندومي حتى تنضج الشعيرية.
- نضيف زيت وبهارات ظرف الأندومي والفلفل الأسود حسب الذوق، ثم الجبنة الكريمية ونحرك جيدا.
- نضع الأندومي في طبق، ونضع فوقها برش الشيدر والبقسماط.
- نضع الطبق بالفرن، حتى تصبح الجبنة ذهبية من الأطراف، ثم نشعل مشواة الفرن قليلا.
- نخرج الأندومي بالجبن الشيدر الشهي من الفرن، ونقدمه وهو ساخن، ونزيد كمية الأندومي، وبقية المكونات حسب الرغبة، وتصبح جاهزة للتقديم.
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