مكعبات اللحم بالكاجو والصويا صوص...

نقدم إليكِ طريقة تحضير مكعبات اللحم الشهية بالبصل والكاجو والصويا صوص، لتعديها في مطبخك، وتستمتعي بمذاقها الشهي والمغذي، وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
ملعقة كبيرة زيت نباتي
كيلو لحم مقطع مكعبات
كوب شوربة لحم
1/4 كوب صوص الصويا
3 ملاعق كبيرة سكر بني
3 ملاعق كبيرة خل
ملعقة كبيرة توابل ايطالية
2 ملعقة كبيرة كاجو
2 ملعقة كبيرة بصل اخضر
طريقة التحضير
- قومي بتسخين الزيت في مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة.
- ضعي قطع اللحم وقلبيها، حتى تنضج من كلا الجانبين، وضعي قطع اللحم جانبا.
- ضعي الشوربة في المقلاة نفسها، ثم ضيفي إليها صوص الصويا والسكر البني، وقلبي.
- ضعي الخل والتوابل الإيطالية في الشوربة، وقلبي المزيج جيدا حتى تختلط المكونات بالشوربة.
- ضعي قطع اللحم على مزيج الشوربة وقلبي، واتركيها حتى تتشرب الشوربة قليلا.
- ضعي الكاجو والبصل الأخضر فوق قطع اللحم.
- ضعي مكعبات اللحم بالكاجو والتوابل الإيطالية في طبق التقديم، وقدميها على مائدتك.
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