مكعبات اللحم بالكاجو والصويا صوص

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير مكعبات اللحم الشهية بالبصل والكاجو والصويا صوص، لتعديها في مطبخك، وتستمتعي بمذاقها الشهي والمغذي، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت نباتي

كيلو لحم مقطع مكعبات

كوب شوربة لحم

1/4 كوب صوص الصويا

3 ملاعق كبيرة سكر بني

3 ملاعق كبيرة خل

ملعقة كبيرة توابل ايطالية

2 ملعقة كبيرة كاجو

2 ملعقة كبيرة بصل اخضر