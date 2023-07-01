فتة بالصلصة من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط

نُـقدِّم إليكِ طريقة تحضير فتة اللحم بالصلصة والثوم من المطبخ المصري، لتعديها لعائلتك على مائدة عيد الأضحى المبارك، ليستمتعوا بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو لحمة بتلو مسلوقة.

3 أكواب أرز أبيض.

4 أرغفة خبز بلدي مقطعة.

2 كوب عصير طماطم.

نصف كوب شوربة لحمة.

2 حبة بصل مفروم.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

4 فصوص ثوم مقطع.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة خل.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

رشة سكر.

سمن