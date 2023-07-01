فتة بالصلصة من المطبخ المصري...

نُـقدِّم إليكِ طريقة تحضير فتة اللحم بالصلصة والثوم من المطبخ المصري، لتعديها لعائلتك على مائدة عيد الأضحى المبارك، ليستمتعوا بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو لحمة بتلو مسلوقة.
3 أكواب أرز أبيض.
4 أرغفة خبز بلدي مقطعة.
2 كوب عصير طماطم.
نصف كوب شوربة لحمة.
2 حبة بصل مفروم.
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
4 فصوص ثوم مقطع.
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
2 ملعقة كبيرة خل.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
ملح.
فلفل أسود.
بهارات.
رشة سكر.
سمن
طريقة التحضير
- يوضع الخبز في صينية، ويُدخل فرنًا مسخنًا مسبقًا حتى يتحمص ثم يخرج من الفرن، ويضاف إليه الثوم وزيت الزيتون، ويقلب جيدًا، ثم يترك جانبًا دون تغطية.
- يوضع السمن في وعاء على النار، ويضاف إليه البصل والثوم، ويقلب حتى يذبل، ويضاف الخل وعصير الطماطم والصلصة، وتقلب جيدًا.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبهارات والسكر.
- يترك على نار هادئة 20 دقيقة حتى يتسبك.
- تضاف الشوربة إلى الخبز، ويقلب جيدًا ويوضع الخبز في الطبق، ويوضع فوقه الأرز، ثم ترص قطع اللحمة.
- توزع الصلصة على الوجه، ليصبح طبقكِ جاهزًا للتقديم.
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