  • Alwasat News
Atwasat

فتة بالصلصة من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 10:11 صباحا
فتة بالصلصة من المطبخ المصري
فتة اللحم بالصلصة والثوم من المطبخ المصري، لتعديها لعائلتك على مائدة عيد الأضحى (الإنترنت)
alwasat radio

نُـقدِّم إليكِ طريقة تحضير فتة اللحم بالصلصة والثوم من المطبخ المصري، لتعديها لعائلتك على مائدة عيد الأضحى المبارك، ليستمتعوا بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو لحمة بتلو مسلوقة.
3 أكواب أرز أبيض.
4 أرغفة خبز بلدي مقطعة.
2 كوب عصير طماطم.
نصف كوب شوربة لحمة.
2 حبة بصل مفروم.
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
4 فصوص ثوم مقطع.
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
2 ملعقة كبيرة خل.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
ملح.
فلفل أسود.
بهارات.
رشة سكر.
سمن

طريقة التحضير
- يوضع الخبز في صينية، ويُدخل فرنًا مسخنًا مسبقًا حتى يتحمص ثم يخرج من الفرن، ويضاف إليه الثوم وزيت الزيتون، ويقلب جيدًا، ثم يترك جانبًا دون تغطية.
- يوضع السمن في وعاء على النار، ويضاف إليه البصل والثوم، ويقلب حتى يذبل، ويضاف الخل وعصير الطماطم والصلصة، وتقلب جيدًا.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبهارات والسكر.
- يترك على نار هادئة 20 دقيقة حتى يتسبك.
- تضاف الشوربة إلى الخبز، ويقلب جيدًا ويوضع الخبز في الطبق، ويوضع فوقه الأرز، ثم ترص قطع اللحمة.
- توزع الصلصة على الوجه، ليصبح طبقكِ جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني
مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»

مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»
«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون

«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون
الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية
ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي

ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي
الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا

أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
عصبان ليبي على مائدتك في عيد الأضحى
عصبان ليبي على مائدتك في عيد الأضحى
طاجن لسان عصفور بالمفروم والبشاميل
طاجن لسان عصفور بالمفروم والبشاميل
كيك العسل والمكسرات
كيك العسل والمكسرات
كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى
كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى
حنيذ شهي ولذيذ في عيد الأضحى
حنيذ شهي ولذيذ في عيد الأضحى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ورقة لحمة بالخضروات لعيد الأضحى
ورقة لحمة بالخضروات لعيد الأضحى...
أوزي بلحم الغنم في عيد الأضحى
أوزي بلحم الغنم في عيد الأضحى...
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة...
فتة السمك
فتة السمك...
طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى
طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى...
المزيد
مكعبات اللحم بالكاجو والصويا صوص
مكعبات اللحم بالكاجو والصويا صوص...
لازانيا بالكوسا للحفاظ على اللحمية الغذائية
لازانيا بالكوسا للحفاظ على اللحمية الغذائية...
فتة بالصلصة من المطبخ المصري
فتة بالصلصة من المطبخ المصري...
حنيذ شهي ولذيذ في عيد الأضحى
حنيذ شهي ولذيذ في عيد الأضحى...
كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى
كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى...
المزيد