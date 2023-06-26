7 خطوات لحفظ لحوم الأضحية

القاهرة - بوابة الوسط

تُعد لحوم الأضحية من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ولكنها قد تمثل مشكلة لدى الكثيرين في طريقة التعامل معها وحفظها بطريقة صحيحة حتى لا تتلف سريعا ويتغير لونها ورائحتها، حيث يجب التعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها لذلك نقدم إليكم بعض النصائح لتجميد صحيح للحوم العيد، وذلك وفق «البوصلة».

- يجب غسل اليدين قبل لمس اللحم؛ وذلك لمنع انتشار البكتيريا.

- يجب استخدام أماكن منفصلة للحوم بعيدا عن مواد الطهي الأخرى والاحتفاظ بالخضار والمكونات الأخرى بعيدا عن اللحم.

- يمكن تخزين اللحوم في الثلاجة، حيث يمكن للحم النيئ أن يُحفظ في الثلاجة لمدة 3 أيام بشكل آمن، ومن ثم يجب وضع اللحوم في عبوة محكمة الإغلاق قبل تجميدها، بالإضافة إلى أن التجميد الآمن والتبريد يعتمدان على درجة حرارة التخزين؛ ولذلك يجب إبقاء درجات حرارة الفريزر ما يقارب -17.8 درجة مئوية، لإبقاء المواد الغذائية طازجة.

طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى

تشميع اللحم:

- حتى تحفظ اللحمة الطازج بعد الذبيحة بطريقة صحيحة دون أن تفسد يجب أن تشمع أي تفقد ما بها من لزوجة الدم الساخن بعد الذبح ثم تقطع وتقسم، وتحفظ على رف الثلاجة أسفل الفريزر مباشرة في درجة حرارة من 1 – 2 درجة مئوية لمدة من 3 ل6 ساعات ثم تفرز، وفي هذه الحالة يفضل وضعها على رف شبكي وأسفلها صينية للتخلص من الدم والسوائل.

طريقة أخرى

- تقطع اللحمة وتقسم، وتترك خارج الثلاجة مدة من 4-6 ساعات بعد الذبح ثم تفرز وتحفظ.

- في كلتا الحالتين لا توضع لحمة الأضحية وهي ساخنة مباشرة بعد الذبح في الفريزر نهائيا لأنها ستتعفن سريعا ويتغير لونها ورائحتها.

تجميد اللحم

- عند تفريز اللحم يجب تقطيع اللحوم لقطع صغيرة حسب الاستخدام وتوزع في أكياس حفظ الطعام دون تكدس حتى تحفظ في الفريزر لأطول فترة.

- يجب حفظ اللحم المفروم فورا بالفريزر فور فرمه.

- في حال الاستخدام السريع للحمة بعد الذبح تترك ساعتين في الثلاجة ثم تتطهى مما يجعلها أفضل وصحية أكثر.

ورقة لحمة بالخضروات لعيد الأضحى