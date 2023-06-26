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تيراميسو الليمون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 10:40 صباحا
تيراميسو الليمون
تيراميسو الليمون وصفة حلوى مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة (الإنترنت)
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تيراميسو الليمون وصفة مميزة ولذيذة، تحضر بطريقة سهلة، فهي عبارة عن طبقات بسكويت بينها طبقات كريمة بالجبنة الكريمي والليمون وعلى الوجه صوص الليمون، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
½ كوب عصير الليمون
2 كوب كريمة الخفق
¾ كوب سكر
كوب ماء
400 غرام جبنة قشطية كريمية
2 صفار بيض
بيضة كاملة
2 ملعقة كبيرة زبدة
¼ ملعقة كبيرة فانيليا
200 غرام بسكويت شاي الليدي فينغرز
قشر ليمون
شرائح ليمون للتزيين

طريقة التحضير
- نقوم بتحضير السيروب حيث نضع كوبا من الماء ونصف كوب من السكر وقشر الليمون في وعاء على نار متوسطة ونحرك ونترك الخليط بعد الغليان لمدة 10 دقائق، ثم نرفعها عن النار ونضعها جانباً حتى تبرد، ثم نقوم بتحضير باقي المكونات حيث نضع عصير الليمون مع ربع كوب سكر ونقلب على نار متوسطة ثم نضيف صفار البيض والبيضة مع التقليب المستمر حتى يغلي ويثقل القوام عندها نطفئ النار ونضيف الزبدة والفانيليا ونحرك ونصفي الخليط المحضر عبر مصفاة ناعمة ونتركه جانباً نأخذ منه مقدار الربع ونضعه في وعاء.

- نضيف فوقه الجبنة الكريمية ونخفق بالخفاقة الكهربائية حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس ومن ثم في وعاء آخر نضع كريمة الخفق ونخفقها بالخفاقة الكهربائية حتى يثقل القوام ثم نسكبها فوق خليط الجبنة المحضر ونخلط جيداً ثم نغمس البسكويت بالسيروب المحضر ونرصه في إناء بايركس أو أكواب التقديم على شكل طبقة ونوزع فوقها طبقة من الكريمة المحضرة.

- ثم نوزع طبقة جديدة من البسكويت فوق الكريمة بعد غمسه بالسيروب ونضيف مجدداً طبقة من الكريمة ثم ندخلها الثلاجة وندخل خليط الليمون والبيض معها لمدة 4 ساعات ثم نخرجها ونزين الوجه بخليط الليمون وشرائح الليمون وتقدم.

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