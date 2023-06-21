فتة السمك

القاهرة - بوابة الوسط

فتة السمك وصفة مميزة تُحضَّر بطريقة سهلة وسريعة من السمك المشوي والمخلي وصلصة من الطحينة والليمون والثوم المهروس وزيت الزيتون لذيذة وشهية لدرجة كبيرة تعلميها معنا بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1.5 كيلوغرام سمك وعلى حسب الرغبة

كوب ماء بارد

ثلاثة أرباع كوب طحينة

نصف كوب زيت زيتون

ليمونتان مقشرتان

ليمونة مقطعة شرائح

4 فصوص ثوم مهروس

3 فصوص ثوم غير مقطع

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رغيفان من الخبز مقطعان ومحمران

ملعقتان كبيرتان: زبدة - مكسرات - بقدونس مفروم للتزيين