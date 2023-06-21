فتة السمك وصفة مميزة تُحضَّر بطريقة سهلة وسريعة من السمك المشوي والمخلي وصلصة من الطحينة والليمون والثوم المهروس وزيت الزيتون لذيذة وشهية لدرجة كبيرة تعلميها معنا بسهولة وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
1.5 كيلوغرام سمك وعلى حسب الرغبة
كوب ماء بارد
ثلاثة أرباع كوب طحينة
نصف كوب زيت زيتون
ليمونتان مقشرتان
ليمونة مقطعة شرائح
4 فصوص ثوم مهروس
3 فصوص ثوم غير مقطع
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
رغيفان من الخبز مقطعان ومحمران
ملعقتان كبيرتان: زبدة - مكسرات - بقدونس مفروم للتزيين
طريقة التحضير
- نضع في الخلاط الكهربائي الثوم المهروس والليمون المقطع وزيت الزيتون والقليل من الملح ونطحن جيدًا ثم نسكب الخليط المحضر في وعاء ونضيف فوقه الطحينة ونقلب حتى يصبح القوام ثقيلاً ثم نضيف كوب الماء البارد ونخلط ومن ثم نبهر السمك بالقليل من الملح والفلفل الأسود ونضع شرائح الليمون وفص ثوم داخل كل سمكة.
- ثم نضعها في صينية مغلفة بورق الزبدة وندهنها بالزيت النباتي وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة حتى تمام الاستواء ثم نخرجها من الفرن ونتخلص من الرأس والذيل والحسك ونضع السمك جانبًا ثم نحضر باقي المكونات حيث نوزع الخبز المحمص في إناء بايركس ونضيف فوقه الصوص المحضر ونقلب حتى يتشرب الخبز الصلصة.
- ثم نوزع قطع السمك الخالي من الحسك على الوجه ونزين بالبقدونس والمكسرات ونسخن الزبدة بمقلاة صغيرة ثم نسكبها على الوجه وتقدم.
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