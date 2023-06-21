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طرب من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 12:16 مساء
طرب من المطبخ المصري
يعد الطرب من الأطباق المصرية الشهيرة، ويتكون من لحم الكتف الطري الشهي (الإنترنت)
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يعد الطرب من الأطباق المصرية الشهيرة، ويتكون من لحم الكتف الطري ويلف حولها المنديل الخاص بالخروف، ويسمى أيضا كفتة المنديل ويقدَّم بشكل أساسي في عيد الأضحى مع سلطة الطحينة والخبز، تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة بحسب «شملولة».

المكونات
كيلو لحم مفروم.
2 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم.
ملعقة كبيرة ملح.
ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.
ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
ملعقة صغيرة سماق.
رشة جوزة الطيب مطحون.
منديل خروف.
معدنوس مفروم للتزيين.
للشوي: أسياخ خشبية - فحم.

طريقة التحضير
- في طنجرة متوسطة، نضع البصل المفروم، ونرش عليه قليلا من الملح.
- نصفي البصل المفروم من الماء جيدا حتى يصبح مثل التفل، ونضع ماء البصل في وعاء جانبا.
- في طنجرة عميقة، نضع اللحم المفروم ونضيف إليه البصل، ونتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والسماق والحبهان، ونخلطها جيدا.
- نقطع منديل الخروف مربعات متساوية.
- نشكل اللحم المفروم أصابع متساوية مع تبليل اليد بماء البصل قبل وأثناء التشكيل.
- نضع الكفتة في المنديل، ونلفها على هيئة رول أو مثل المحشي.
- نكرر الخطوة 5-6 مرات حتى انتهاء كمية اللحم والمنديل.
- يمكن التسوية بطريقتين: الأولى هي نغز الأسياخ الخشبية في الطرب، ووضعه على الفحم أو على الشواية الكهربائية.
- نقلب الطرب على جانبيه لمدة 10 - 15 دقيقة وحتى يحمر وينضج.
- الطريقة الثانية للتسوية: هي أن نضع الطرب في صينية، ونغطيه بإحكام.
- نضع الطرب على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة وحتى ينضج.
- نرص الطرب في الطبق، ونزيه بالمعدنوس ويصبح جاهزا للتقديم.

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