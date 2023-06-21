طرب من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط

يعد الطرب من الأطباق المصرية الشهيرة، ويتكون من لحم الكتف الطري ويلف حولها المنديل الخاص بالخروف، ويسمى أيضا كفتة المنديل ويقدَّم بشكل أساسي في عيد الأضحى مع سلطة الطحينة والخبز، تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة بحسب «شملولة».

المكونات

كيلو لحم مفروم.

2 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة سماق.

رشة جوزة الطيب مطحون.

منديل خروف.

معدنوس مفروم للتزيين.

للشوي: أسياخ خشبية - فحم.