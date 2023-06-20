طماطم بالجبن والأرز

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الطماطم المحشية بالأرز والجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

- كوب أرز أبيض

- 6 حبات طماطم

- 4 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة فلفل أسود

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- 3 فصوص ثوم (مهروس)

- 3 ملاعق كبيرة بقدونس (مفروم)

- نصف كوب جبن بارميزان (مبشور)