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طماطم بالجبن والأرز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 02:31 مساء
طماطم بالجبن والأرز
نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الطماطم المحشية بالأرز والجبن لتعديها في مطبخك
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نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الطماطم المحشية بالأرز والجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».
المكونات
- كوب أرز أبيض
- 6 حبات طماطم
- 4 ملاعق كبيرة زيت الزيتون
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- 3 فصوص ثوم (مهروس)
- 3 ملاعق كبيرة بقدونس (مفروم)
- نصف كوب جبن بارميزان (مبشور)

طريقة التحضير
- اطهي الأرز حتى ينضج ثم صفيه وضعيه جانبا، سخني الفرن على درجة حرارة 350 مئوية، ثم قطعي حبات الطماطم قليلا من الأعلى واحتفظي بها جانبا، ثم تخلصي من البذور واللب واعصريهما في وعاء صغير.
- ادهني صينية فرن بالزيت ورتبي الطماطم فيها، اخلطي الأرز مع عصير الطماطم وأضيفي الثوم والبقدونس وجبن البارميزان و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون وملح، ثم قومي بوضع حشوة الأرز داخل الطماطم وما تبقى وزعيه في الصينية ورشي عصير الطماطم عليه، ثم غطي الحشوة بالشرائح التي قطعناها من الأعلى.
- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

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