لفائف الرقاق بالمفروم...

نُقدم إليكِ طريقة تحضير صينية الرقاق باللحم المفروم رول، في خطوات سهلة وبسيطة، تعلميها معنا وقدميها لعائلتك من صنع يديك، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
200 غرام لحم.
250 غرام رقاق.
كوبا حليب.
بصلتان.
نصف كوب سمن أو زبد.
ملح وفلفل (حسب الرغبة).
كوب جبن رومي مبشور.
طريقة التحضير
- ضعي اللحم المفروم مع البصل، ثم تخفق المكونات على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.
- ارفعي المقلاة من على النار وأضيفي الجبن المبشور وقلبيه جيدًا.
- اخلطي السمن والحليب جيدًا في وعاء.
- ادهني الصينية بمزيج السمن والحليب وضعي قطعة من الرقاق فوق المزيج وقسميه لأربع قطع أو أكثر، حسب الرغبة.
- ادهني كل ربع من الرقاق بقليل من خليط الزيت والسمن، ثم ضعي به الحشو.
- قومي بلف كل ربع من الرقاق على هيئة رول أو أي هيئة أخرى، حسب الرغبة.
- رصي القطع في صينية مدهونة بالسمن وضعيها في فرن ساخن، واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى يحمر وجهها، ثم تقدَّم ساخنة.
تعليقات