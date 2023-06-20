لفائف الرقاق بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدم إليكِ طريقة تحضير صينية الرقاق باللحم المفروم رول، في خطوات سهلة وبسيطة، تعلميها معنا وقدميها لعائلتك من صنع يديك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

200 غرام لحم.

250 غرام رقاق.

كوبا حليب.

بصلتان.

نصف كوب سمن أو زبد.

ملح وفلفل (حسب الرغبة).

كوب جبن رومي مبشور.