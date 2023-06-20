ثومية بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط

الثومية من السلطات الشامية الشهيرة، والتي تحضر بطرق مختلفة حسب الإضافات التي توضع فيها، وعادة ما تقدم مع الشاورما أو المشويات، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

حبة متوسطة بطاطا مسلوق

2 فص ثوم مهروس

كوب زبادي

ربع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة ماء

ملعقة صغيرة ملح