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ثومية بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 10:18 صباحا
ثومية بالبطاطا
الثومية من السلطات الشامية الشهيرة، والتي تحضر بطرق مختلفة.. تعلميها معنا (الإنترنت)
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الثومية من السلطات الشامية الشهيرة، والتي تحضر بطرق مختلفة حسب الإضافات التي توضع فيها، وعادة ما تقدم مع الشاورما أو المشويات، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
حبة متوسطة بطاطا مسلوق
2 فص ثوم مهروس
كوب زبادي
ربع كوب زيت
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة ماء
ملعقة صغيرة ملح

طريق التحضير
- في وعاء الكبة أو مُحضر الطعام، نضع البطاطا المسلوقة والثوم والزيت، ونخلطهم جيداً لمدة ثلاث دقائق حتى يتجانسوا.
- نضيف إلى خليط البطاطا، الزبادي والملح وعصير الليمون والماء، ونخلط مرة أخرى حتى يتجانس وينعم ويصبح جاهزاً للتقديم.

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