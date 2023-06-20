عصير الليمون بالأنانانس والزنجبيل

القاهرة - بوابة الوسط

عصير الليمون بالأنانانس والزنجبيل عصير منعش ومفيد، يعمل على تقوية مناعة الجسم في حال المداومة على شربه ويساعد في تخفيف الوزن إضافة إلى الطعم الرائع، تعلمي الطريقة معنا وأعديه بنفسك وفقاً لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة ليمون كبيرة

4 شرائح أناناس

50 غرام زنجبيل فريش مقطع شرائح

لتر من الماء

¼ كوب سكر ستيفيا قليل السعرات الحرارية

قطع ثلج