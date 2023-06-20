عصير الليمون بالأنانانس والزنجبيل عصير منعش ومفيد، يعمل على تقوية مناعة الجسم في حال المداومة على شربه ويساعد في تخفيف الوزن إضافة إلى الطعم الرائع، تعلمي الطريقة معنا وأعديه بنفسك وفقاً لموقع «شهية».
المكونات
2 حبة ليمون كبيرة
4 شرائح أناناس
50 غرام زنجبيل فريش مقطع شرائح
لتر من الماء
¼ كوب سكر ستيفيا قليل السعرات الحرارية
قطع ثلج
طريقة التحضير
- نضع الماء في الخلاط الكهربائي مع شرائح الأناناس وشرائح الزنجبيل ونخلط جيداً ثم نقوم بتصفية الخليط عبر مصفاة ناعمة.
- ثم نقوم بعصر حبات الليمون ونضيف العصير إلى الخليط السابق المصفى مع إضافة السكر ونخلط حتى يذوب السكر، ثم نسكب في أكواب التقديم ويضاف الثلج ويُقدم .
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